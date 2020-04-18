Видеофакт: Врачи без защитных костюмов забирают минчанина с подозрением на коронавирус 8 18.04.2020, 11:59

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иллюстрационное Фото: rfe/rl

Врачей не защищают от COVID-19?

Телеграм-канал «Баста» опубликовал видео, на котором медики забирают жителя столицы с подозрением на коронавирус. Врачи приезжали без защитных костюмов, дезинфекторы – в полной защите.

«Минск, улица Геологическа, - пишет читательница канала. - Приехала скорая, врачи просто в масках, водитель вообще без защиты. Забрали мужа дочери нашей соседки снизу. А они все тут постоянно тусят, и внучка целыми днями у бабушки гостит. Понятно, что наш подъезд никто не будет обрабатывать, обработку вызвали только в тот подъезд, откуда забирали. Обработка в полной защите приехали в машине с надписью «Социальная помощь».

Жалко врачей. Их вообще никто не защищает».