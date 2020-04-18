Вспышка COVID-19 в Осиповичах: Завреанимацией лежит на аппарате ИВЛ 2 18.04.2020, 12:28

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Фото: planetabelarus

Больница в городе переполнена, многие врачи заразились коронавирусом.

Телеграм-канал «Баста» сообщает о новых случаях коронавируса в Осиповичах. Есть зараженные среди медиков.

«За прошедшие двое суток в Осиповичах добавилось заболевших медработников, - пишет читатель канала, хорошо знакомый с ситуацией в городе. - Несколько «тяжелых». Завреанимацией ЦРБ на аппарате ИВЛ. Две реанимационные сестры тоже «тяжелые», остальные - средней степени. Всего уже около 20 заболевших. Всех пенсионеров отпустили. Вся больница считается «грязной зоной». Сегодня начали раздавать защиту. Спасибо волонтерам».

«Много, очень много людей в больнице, есть подтвержденные случаи среди персонала», - сообщает источник в Центральной районной больнице Осиповичей.

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