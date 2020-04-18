Шлепок Борис Вишневский

18.04.2020, 12:58

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Борис Вишневский

Когда слышишь российские власти, сразу вспоминается гениальный Евгений Шварц.

Председатель партии «Единая Россия», бывший президент, бывший премьер и нынешний зам. секретаря Совета Безопасности Дмитрий Медведев призвал россиян в период пандемии оставаться дома и получать удовольствие от чтения книг, просмотра фильмов и общения с близкими людьми.

В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала «неактуальной» прямую раздачу денег россиянам во время нынешнего кризиса.

Наверное, с ними можно согласиться.

При выполнении нескольких простых условий.

Можно получать удовольствие от самоизоляции — если есть достаточно просторный дом, где близкие люди могут комфортно расположиться, не стесняя друг друга. А еще лучше — загородная резиденция.

Если есть прислуга, которая будет убирать и готовить, стирать и гладить, пока вы с близкими людьми наслаждаетесь общением или смотрите кино.

Если не надо думать о гибнущем бизнесе, о потерянной работе, о разрушенных планах на будущее, и о том, где взять деньги, чтобы завтра накормить семью.

А если ничего этого нет — тогда Дмитрий Анатольевич, призывая наслаждаться самоизоляцией, почти копирует то, что много лет приписывалось Марии-Антуанетте: мол, «нет хлеба — пусть едят пирожные».

Собственно, и Эльвира Сахипзадовна от этого синдрома недалеко ушла.

С ее доходом в 38 миллионов рублей в год проблемы тех, кто зарабатывал в сто раз меньше, а сейчас может лишиться и этого, совершенно неактуальны. Ибо сытый голодного не разумеет.

И ведь ни Медведев, ни Набиуллина даже не краснеют, выдавая свои сентенции. Таких «наверху» собралось много — кто по капле выдавливает из себя помощь гражданам, или уверяет, что от увеличения размеров помощи «треснут бюджеты».

Когда их слышишь, сразу вспоминается гениальный Евгений Шварц.

«Кожу из-под трусов — это было единственное белое место на его теле, — пересадили ему на лицо. С тех пор он стал чрезвычайно бесстыден, и пощечину называет просто «шлепок».

Борис Вишневский tele.click