«Мы хотим жить!»: белорусские бизнесмены записали видеообращение 18.04.2020, 13:08

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Предприниматели требуют налоговых каникул и отмены аренды хотя бы на период эпидемии.

Белорусские бизнесмены записали видеообращение с призывом к властям о помощи. Видеоролик опубликовала «Экономическая газета».

Открывает обращение к властям директор ООО «Дефиле» Оксана Колтович. По ее словам, на данный момент три из четырех ее предприятий временно закрыты. Причины разные: болезнь сотрудников, решение части работников самоизолироваться.

— Тем не менее, я вынуждена платить налоги и аренду. И думать о том, как обеспечить работой оставшихся сотрудников и платить им зарплату, — говорит Оксана Колтович.

Со схожей проблемой столкнулся и Александр Вишняков, руководитель двух предприятий в сфере автобизнеса.

Татьяна Булавицкая — предприниматель с 1995-го:

— Наше государство так и не поняло, что нет никаких государственных денег, а есть только деньги налогоплательщиков. Тратит оно их по своему разумению. И эти траты, как мне кажется, абсолютно не оправданы.

Другие участники видеообращения рассказали о катастрофической ситуации в бизнесе. О снижении выручки на 90%, об угрозах закрытия дела.

Чего представители бизнеса ждут от властей? Налоговых каникул и отмены аренды хотя бы на период пандемии, а также субсидий.

Напомним, что ранее предпринимательское объединение «Перспектива» обнародовало удручающие результаты блиц-опроса среди предпринимателей розничной торговли. Из тысячи опрошенных около 85% ИП столкнулись с потерями от 80 до 100%. И лишь единицы продолжают работать с прибылью.

Исходя из результатов мониторинга «Перспектива» делает тревожный прогноз: в течении мая может случиться кризис неплатежей.

Стоит ли бизнесу надеяться?

Об этом в последние дни не раз говорили независимые эксперты. По мнению эксперта по управлению и развитию Геннадия Терпиловского, в первую очередь власти продолжат поддерживать госсектор. Рядовым гражданам и бизнесу придется рассчитывать на собственные силы: первым держаться, вторым — открывать кубышки и сейфы, пишет gazetaby.com.

Что и подтвердилось во время поездки Лукашенко в Гродненскую область, где он пообещал финансовую поддержку убыточному стеклозаводу. Там же состоялся характерный монолог главы государства. Мол, один губернатор рассказал ему историю о небольшом магазине, где работали два или три человека: «Говорит, выручка упала, надо поддержать».

— Хорошо, говорю, ситуация такая. Но почему они не пошли на другую работу и не пересидели там месяц-два? Что они ждут? Что мы магазинчик будем поддерживать?! Я привожу пример: нам «Белавиа» надо поддержать. Они же не могут летать, если аэропорты закрыты.