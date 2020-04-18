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ВОЗ: У переболевших COVID-19 тесты на антитела не выявили иммунитет

  • 18.04.2020, 13:10
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ВОЗ: У переболевших COVID-19 тесты на антитела не выявили иммунитет

Опубликованы данные новых исследований.

У тех, кто переболел COVID-19, тесты на антитела не показывают иммунитет от коронавируса. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, сообщает CNBC.

Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ пока не могут однозначно сказать, вырабатывается ли иммунитет от коронавируса у тех, кто переболел COVID-19. Исследования показывают, что у одних людей антитела вырабатываются, у других — нет.

Накануне немецкий вирусолог, профессор Кирстен Дростен назвал бесполезными тесты на антитела к коронавирусу. По его словам, они реагируют на все коронавирусные инфекции, не узнавая COVID-19.


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