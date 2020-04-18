Белоруска о карантине в Израиле: Не могу привыкнуть к тому, что государство обо мне так заботится 18.04.2020, 13:15

иллюстрационное Фото: reuters

Соцработники доставляют бесплатные продукты и подарили ребенку ноутбук для онлайн-обучения.

Известная актриса, уехавшая из Беларуси несколько лет назад, в интервью «Салідарнасці» рассказала о том, как пандемия изменила жизнь ее семьи, и о поддержке, которую получает от властей во время изоляции.

Два с половиной года назад актеры Купаловского театра Анна Хитрик и Сергей Руденя переехали в Израиль, чтобы их сын Степан, которому поставили диагноз «аутизм», мог получать квалифицированную помощь и жил в комфортной среде, которая принимает детей с особенностями.

— Я не могу привыкнуть к тому, что государство обо мне заботится, — говорит Анна. — Сейчас, во время карантина, нам оказывают помощь. Например, это может быть карточка с определенной суммой или продукты.

Обстоятельства сложились так, что мужа Анны сократили на работе. Семье пришлось остановить работу в своем театре, который только начал развиваться.

— Финансовое положение у нас на нуле. Ничего не зарабатываем ни я, ни муж. Это тяжело.

Анна вспоминает, как недавно ей позвонила соцработница и спросила, все ли у них в порядке.

— Я была в ужасном настроении в тот день. В разговоре с соцработницей я расплакалась, говорила, что переживаю, на что жить, чем платить и т.д.

Она спросила, есть ли у ребенка компьютер. (В Израиле во время карантина все школы перешли на онлайн-обучение). Я ответила, что у нас один компьютер, но нам страшно его давать ребенку, потому что там вся наша работа — видеозаписи, на нем муж монтирует ролики.

Соцработница предложила: если Степе нужен компьютер для учебы — скажите. Думаю, ну, понятно, занесите нас в этот список, мы же знаем, что он ничего не получит. Через неделю нам позвонили и сказали: «Сейчас вам привезут компьютер». Степе подарили ноутбук — не новый, но он прекрасно работает. Я была в шоке.

Кроме того, нам привезли (уже не в первый раз) подарки к Песаху — коробки с едой (овощи, консервы). Я не представляю, сколько кругов ада нужно было бы пройти в Минске для того, чтобы получить это. А тут я даже не просила...

Анна признается: она ко многому не может привыкнуть в Израиле.

— Например, к тому, что жители города, дети которых занимались у меня, звонят и спрашивают: «Аня, есть ли деньги заплатить за аренду дома?». Я говорю: да, все есть, ничего не надо. И плачу в салфетку. Мне так приятно и почему-то стыдно от того, что кто-то хочет обо мне позаботиться.

Мы с мужем говорили, что даже если карантин продлится очень долго, мы не умрем от голода и холода, и все будет хорошо.

Анна находится в ремиссии после лечения от онкологии. Она должна была проходить проверки в клинике, но в связи с пандемией их отменили.

— На днях позвонили и назначили первое УЗИ, чему я несказанно рада.

«В изоляции находишь что-то ценное, чего ты раньше не замечал»

По словам Ани, самое сложное для нее в карантине — это понимание того, что ты закрыт.

— Если бы у меня был отпуск, наверное, я бы редко выходила, люблю побыть дома. Но как только тебе говорят, что выходить нельзя... Это как с диетой. Может быть, ты раньше отказался бы от каких-то продуктов, но как только тебе говорят, что их есть нельзя, тебе сразу хочется.

На самом деле я не думаю, что наш карантин отличается от других стран, где он был принят. У нас можно выходить на улицу сто метров в одну сторону, сто — в другую. Особенные дети могут гулять на более длинные расстояния с одним родителем. В магазин может ходить один член семьи — у нас это муж делает.

Магазины открыты, все жизненно необходимые продукты есть. Единственное — сложно купить яйца. У нас дома яиц нет уже недели две. В группах в соцсетях советуют, где купить.

В самом начале после объявления пандемии в Израиле раскупали туалетную бумагу – как и везде. Это было довольно забавно.

Маски сейчас мало где продаются, они стоят очень дорого.

Мы по очереди гуляем с сыном, в остальное время сидим дома, смотрим на птичек, цветочки и радуемся.

Наша кошка родила четырех котят. Мы понимаем, что они останутся у нас, и это будет кошмар.

Что хорошего дала изоляция? То, что мы давно планировали и до чего руки не доходили. Мы открыли Youtube-канал с добрыми сказками — «Дом черной совы».

На карантине ты находишься тет-а-тет со своим ребенком сутками, видишь его недостатки и достоинства, недочеты в твоем воспитании, в учебе, пытаешься это исправить.

В изоляции находишь что-то ценное, чего ты раньше не замечал. Находишь свой ресурс или не находишь и думаешь: буду дрыхнуть, это то, о чем я раньше мечтала — много спать и ничего не делать. Я это тоже делаю.

Честно говоря, конечно же, мы все тихо сходим с ума. Ну, ничего, главное, чтобы люди были здоровы, и эта зараза скорее ушла.