Застрявший во Вьетнаме белорус: Сижу с ощущением, будто у меня больше нет родины 4 18.04.2020, 13:51

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Иллюстрационное фото

Лукашенко запретил эвакуировать граждан Беларуси бесплатно.

В редакцию onliner.by обратился Егор (имя изменено по его просьбе) — один из белорусов, застрявших во Вьетнаме. Обратился с болезненным письмом: «Сейчас я сижу во Вьетнаме с ужасным ощущением, будто бы у меня больше нет родины. В мирное время она как бы есть, но, когда происходят неожиданные ситуации, — пеняй на себя». Что случилось?

В конце января этого года Егор вместе с братом отправились во Вьетнам на несколько месяцев. «Развеивая первый миф о зимовщиках и путешественниках, скажу, что, если человек часто находится в других странах, это никак не говорит о его отношении к родине. Прилетели мы сюда не потому, что не любим Беларусь. Нам просто нравятся путешествия и приключения, мы любим познавать новое, учиться», — объясняет автор письма и уточняет, что дорога до Вьетнама обошлась ему в общей сложности в $370.

В марте в стране стали появляться случаи заражения коронавирусом. Но, по словам Егора, так как о закрытии границ и прекращении регулярных и чартерных рейсов в другие страны никто не сообщает заранее, информация приходит за 3—5 дней. А этого времени мало, чтобы успеть приобрести более-менее бюджетные билеты в сторону СНГ. Особенно когда среди туристов возникает ажиотаж.

«Поэтому самый бюджетный билет, который я тогда мог найти на возвращение в Москву, стоил порядка $750, но и это уже в два раза дороже, чем билет, по которому мы прилетели во Вьетнам. Такого запаса средств на обратную дорогу у меня просто не было в кармане», — объясняет Егор.

И так как выехать до закрытия границ у него не получилось, то теперь остается надеяться на эвакуацию. До региона Юго-Восточной Азии очередь на эвакуацию дошла небыстро, хотя Егор и отмечает постоянное содействие белорусского посольства.

На первый рейс 14 апреля, по словам Егора, он не смог бы попасть, потому что квота для белорусов на нем была лишь 22 человека. Да и ориентировочная цена билета в $850 вызывала вопросы. Впрочем, рейс все равно отменили.

— Сегодня, 17 апреля, наконец стало известно, что «Белавиа» готова организовать чартерный прямой рейс из Хошимина в Минск. Цена вопроса — $1235. Напомню, что из Минска в Хошимин мы добрались за $370. Для сравнения билет из Хошимина в Москву прямым рейсом «Аэрофлота» на первые числа мая тоже стоил в районе $370 (до тех пор, пока компания не объявила о прекращении рейсов вплоть до августа). То есть вывоз наших граждан в условиях форс-мажорных обстоятельств обойдется им в 3 с копейками раза дороже.

Сейчас я сижу во Вьетнаме с ужасным ощущением, будто бы у меня больше нет родины. В мирное время она как бы есть, но, когда происходят неожиданные ситуации, — пеняй на себя.

Лукашенко сказал, что надо людей вывозить, но за деньги. Я сам не ищу по жизни халявы, поэтому с радостью вернулся бы вывозным рейсом за деньги, но по человеческой цене. Чрезвычайное положение и форс-мажорные обстоятельства созданы не для того, чтобы брать с людей больше, а для того, чтобы фраза в паспорте о нахождении гражданина под защитой РБ начинала иметь значение.