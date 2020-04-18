Апрель, бункер и «золото партии-2» Секция «Дельта», группа «Информационное сопротивление»

18.04.2020, 14:09

Надвигающийся коллапс чувствуют многие простые россияне.

В апреле 1945 года, в то самое время, когда «вождь нации» заперся в своем бункере в окруженном Берлине и призывал деморализованных немцев «бороться до последнего солдата», часть элиты занималась несколько другими и, как оказалось в последствии, более важными делами: прятала «поглубже» «золото партии», параллельно крайне осторожно налаживая связи с победителями.

9 апреля 1989 года, после проведенной внутренними войсками МВД СССР и советской армией операции по разгону оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси, что привело к гибели 21 человека и травмам 290 человек, многим из советской «элиты» стало понятно: Советскому союзу осталось недолго. Так и произошло: уже 26 мая 1989 года Литовская ССР объявила о своем суверенитете, а последующие события, в конечном итоге привели к распаду Советского Союза в 1991 году. Два года – срок большой, «золото партии» успели не просто вывести, а и запрятать настолько «глубоко», что как бы в последствии ни старались, никто его так и не нашел.

Сложно сказать, может апрель не самый хороший месяц или так звезды для «нацлидера» сложились, однако, сейчас многое напоминает события 1945 или 1989 годов: «вождь» в бункере, народ деморализован, а «элита» ищет пути устройства своей дальнейшей жизни и… вывозит «золото партии» за рубеж.

Власть России

Россия находится на пороге коллапса, это очевидно, кроме ярко выраженной и уже довольно давно зреющей революционной ситуации, грозящей перерасти в «русский бунт», в том числе из-за «беспредела власти» в ситуации с COVID-19, на страну неумолимо надвигается банкротство, а когда людям нечего есть, их накормить патриотизмом просто невозможно.

Ситуацию усугубляет все возрастающая неадекватность, вызванная оторванностью от реальности Путина, который по-настоящему испугался только падения цен на нефть, а до этого момента только «задирался» чуть ли не со всем миром, с «барского плеча» списывал не пойми кому миллиардные долги и занимался любимым занятием – размышлениями о Второй мировой, Украине, Польше, «катастрофе» с распадом СССР и, в конечном итоге, добрался до половцев с печенегами.

Более того, из путинского окружения «просачивается» информация о том, что он серьезно увлекся мистикой и эзотерикой, и в его окружении серьезное место стали занимать экстрасенсы, астрологи и тувинские шаманы. В принципе, все это было и раньше, вот только сейчас важные решения принимаются Путиным, чаще всего, после консультаций с ними. В это верится, ведь ряд принимаемых в Кремле действий носят вопиюще спорный, а некоторые даже явно ошибочный характер, и объяснить их по-другому, чем «так звезды сошлись», крайне сложно.

Когда «вождь» себя так ведет, то, чаще всего, на самом верхнем уровне власти его время от времени еще слушаются, хотя делают уже как получится, а вот «низовое» руководство полностью выходит из-под контроля, что в России и произошло. Причем, данную «повестку дня» в РФ давно «проскочили», а следом за ней идет «война престолов», которая началась в момент «обнуления» и результатом которой станет усугубление политического кризиса. Путин сам пошатнул стабильность «вертикали власти» и, несмотря на то, что ему пока удается удерживать ситуацию под контролем, хотя возможно это и видимость, процесс разрушительных для государства сил уже начался. Остановить его не под силу никому… Сколько? Месяц, год, два – сложно сказать, страна уж больно большая, понятно только одно: когда «начнется», все произойдет стремительно, максимум за наделю.

Начало коллапса

Он наблюдается на всех уровнях и сферах деятельности российской действительности — от ситуации с началом нефтяной войны с саудитами, бессистемной «битве» кто во что гаразд с COVID-19 в ходе которой, судя по разнообразным очередям по всей стране, до оштрафованного московской полицией бомжа за «несоблюдение правил карантина», россияне скорее заражаются, чем изолируются. Это — «бардак» или плохой цирк.

Судя по всему, Путин толком не знает, что делать, да и «оккультные» советчики наверняка вносят свою лепту в складывающийся в стране хаос. Наиболее ярко это проявилось с «обнулением», когда прямо на ходу, и возможно, под влиянием изменений в «расположении звезд», принимались, а потом отменялись или «зависали», решения по досрочным выборам, Госсовету, карантину, и.т.д.

Это все прогнозировано приводит к тому, что руководители «на местах» начинают руководствоваться собственным пониманием мира и принимать не согласованные с «центром» решения. Ничего личного, когда система развалена и в Москве наблюдаются «войны престолов» — это единственный шанс политически, а то и физически выжить. Вместе с тем, это все разрушает долгие годы выстраиваемую «внутреннюю политику» Кремля, что в государствах тоталитарного типа обычно приводит к их закономерному финалу.

Хоть как-то сдерживает ситуацию президент, вернее страх от возможных последствий его «удара кулаком по столу», но это ненадолго, ведь Путин, «благодаря» полному развалу работы полиции, что уже «точечно» приводит к невозможности удерживать ею ситуации под контролем, вынужден «бросить в бой» свой последний козырь – ФСБ. Это произошло уже довольно давно, и в отсутствии доверия к полиции, большинство наиболее «резонансных» дел в РФ проходят по статьям «экстремизм», являющейся чистой вотчиной «силовиков».

Здесь одна проблема… Погрязшие в коррупции «чекисты» уже давно не готовы работать исключительно из-за «идеи», и сами вполне готовы возглавить процесс «распила» бюджета страны. Путин видимо забыл, что «война престолов» долго междоусобной оставаться не может, и уже можно наблюдать попытки части элиты отсечь другую часть элиты от власти в стране, это – классическая для России «война башен Кремля». Чем они заканчиваются, также известно: рано или поздно одна из них набирает достаточный ресурс для того, чтобы отправиться в «свободное плавание», в котором старому, утратившему рычаги влияния «нацлидеру», места не остается.

Причем старт процессов уже начался и, как не покажется парадоксальным, эпидемия COVID-19 для российской элиты наступила крайне вовремя. Пока башни Кремля «кусают» друг друга, они же помнят о том, что сейчас говорить о рейтингах власти бессмысленно, реальные цифры можно будет понять только после окончания эпидемии, и зависеть они будут от количества зараженных и умерших на «подведомственной» тебе территории — будь это город, область или страна. Понимание этого и приводит к тому, что самые умные региональные начальники «забегали» и, если даже реально, особенно с эпидемией, не борются, по крайней мере, демонстрируют активность в данном вопросе.

Но, как не покажется странным, «простая» смена Путина — это «благоприятный» сценарий, а есть еще и другие, например, революция, вооруженные конфликты и распад страны. Не будем говорить о вероятностях, но судя по последним событиям «элита» в РФ его не просто не исключает, а начала активно готовится к этому.

Золото партии — 2

Надвигающийся коллапс чувствуют даже многие простые россияне, ведь не даром в апреле 2020 года в торговых сетях наблюдался взрывной рост продажи патронов и бейсбольных бит, их скупали умные, которые понимают: у кого будут патроны, в гречке недостатка не будет. Но это «низы»… «Верхи» придумали нечто более «элегантное», благо возможности пока позволяют.

По оценкам главы Счетной палаты РФ Кудрина, пик кризиса, вызванного пандемией COVID-19, еще не достигнут, трудности у пострадавших от падения спроса компаний будут нарастать, а примерно через два месяца их «плохие долги» станут проблемой банков. «Следующая стадия кризиса затронет банки. Возможно, не в такой степени, но, скорее всего, этого не избежать», что, по его мнению, приведет к необходимости их спасать за счет бюджета страны. Сроки? «Через три месяца. Через шесть — в полной мере», — сказал Кудрин, не исключив, что банкам нужно будет добавлять капитал.

Красиво говорит и, в целом – экономически правильно, только есть одно «но»: а что в этой тяжелой ситуации сами банки делают? Массово вывозят за границу золото.

Судя по статистике Федеральной таможенной службы РФ, за январь-февраль 2020 года для продажи за рубеж российскую границу пересекли 17 тонн драгметалла на сумму 854 млн долларов, что говорит об увеличении этого показателя в семь раз, а основным направлением «траффика» является Великобритания, куда было вывезено 15,4 тонны. Крупнейшие продавцы – госбанки, лидером среди них является ВТБ с 9 тоннами золота. Не отстают так же «Газпромбанк», запасы которого сократились на 2,2 тонны за февраль и 5,8 тонны за предыдущие три месяца, «Просвязьбанк» — на 4,6 тонны, и не так давно спасенное за счет российского бюджета «Открытие» — на 4 тонны.

Очевидно, что кое у кого в России имеется желание провернуть «хитрую комбинацию»: вывезя золото и валюту из страны показать, что банк на грани банкротства, и получить деньги из Фонда национального благосостояния или даже за счет вкладов россиян, разговоры о чем уже также начались. Так уже было, прямо перед развалом СССР, а то «золото партии» потом безуспешно по всему миру искали, но так и не нашли.

Послесловие

Сложно сказать, по какому именно сценарию и как по времени будут развиваться события в РФ, ведь многое зависит от того, что Путину в его бункере «звезды скажут» или насколько удачно шаман в бубен постучит, в такой ситуации любой прогноз – бессмысленный. Правда, есть одно важное «но»: «ростки» того, что «нацлидера» перестают бояться, «пробиваются» по всей стране.

Например, кто мог представить еще три месяца назад, что группа депутатов региональных парламентов направит такое обращение к президенту и председателю правительства РФ: «Российское общество глубоко обеспокоено неготовностью власти взять на себя ответственность перед лицом коронавирусной пандемии… Объявив так называемую «самоизоляцию» и не выделив необходимых средств для поддержки граждан, федеральные власти фактически переложили всю тяжесть ситуации на рядовых граждан, а ответственность — на губернаторов, у которых нет достаточных полномочий и доступа к Фонду национального благосостояния». Далее еще интереснее: «Мы требуем, чтобы власть была ответственной, уважала народ и работала в интересах граждан. Если президент и правительство России не готовы принять на себя всю полноту ответственности за судьбу граждан — ввести режим чрезвычайной ситуации и осуществить выплату пособий на период ЧС, они должны незамедлительно подать в отставку».

Заметили? Здесь прямо все «в одном флаконе»… Начиная от борьбы за будущие рейтинги и власть, до «дайте денег». Фальстарт и «подписанты» документа будут сурово наказаны? Возможно и так, но скорее всего – нет, ведь недаром в последнее время в «околокремлевских кругах» начало упорно циркулировать мнение, что Путину изменила удача, причем и дата называется — «после аннексии украинского Крыма он терпит поражения один за другим уже 6 лет». Как бы там ни было, такое на «пустом месте» не происходит, ведь кто-то же этот слух запустил.

А вот что можно точно сказать, так это то, что по результатам всего сейчас происходящего, фраза Медведева — «денег нет, но вы — держитесь», точно материализуется, причем в буквальном смысле и готовится россиянам следует только к одному: «спасение утопающих дело рук самих утопающих», что и поняли наиболее «продвинутые», в момент экономического кризиса «взорвав» рынок продаж патронов и бейсбольных бит…

Секция «Дельта», группа «Информационное сопротивление»