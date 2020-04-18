Жители Орши умирают от коронавируса 4 18.04.2020, 14:19

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Властям не удалось скрыть сразу несколько летальных исходов.

17 апреля в Оршанском районе, согласно официальной статистике, было зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции и 3 человека погибли. Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса как в целом Беларуси, так и в отдельных городах, значительно больше, чем сообщает официальна статистика.

О том, что властям на этот раз не удалось скрыть сразу несколько смертей от коронавируса, пишет «Оршанская газета» со ссылкой на главного врача Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии Сергея Белого.

Напомним, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия. Независимые эксперты считают, что белорусские власти проводят политику сознательного массового заражения населения страны коронавирусом.