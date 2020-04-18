Крупнейший биржевой фонд США обрушил цены на нефть в Нью-Йорке 18.04.2020, 14:24

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Фото: Reuters

Рынок «черного золота» пережил «инсульт».

Рынок нефти на Нью-Йоркской бирже в пятницу пережил инсульт. В отсутствие новостей и при стабильной цене Brent в Европе (около 28 долларов за баррель, +1,4%), майские фьючерсы на американский сорт WTI обрушились на 12%, пишет finanz.ru.

Контракты ближайшего месяца поставки, срок обращения которых заканчивается через три дня, падали в моменте до отметки 17,31 доллара за баррель - минимума с 1999 года.

Июньские фьючерсы при этом почти не изменились в цене: на 16.53 мск они торгуются по 25,3 доллара за бочку, теряя лишь 0,9%. Контракты с поставкой в июле и вовсе дорожают - на 1,52%, до 30 долларов.

Аномалии на рынке возникли на фоне операций биржевого фонда United States Oil Fund (USO), крупнейшего из инвестирующих в нефть ETF, рассказали Bloomberg трейдеры.

Фонд с активами на 3,8 млрд долларов, который держит 150 млн баррелей в пересчете на физическую нефть, инвестирует во фьючерсы ближайшего месяца и перед экспирацией сбрасывает их, чтобы переложиться в контракты на следующий (в данном случае из майских в июньские).

Перед стартов торгов пятницы фонд объявил, что меняет инвестиционную декларацию и теперь будет держать 20% позиции во фьючерсах на месяц, следующий за ближашим (в данном случае - июльские).

На этом фоне спреды в контрактах разных месяцев резко расширились: разница в ценах на июнь и июль достигла 4,7 доллара.

Фьючерсный рынок продолжает праздновать сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки и надеяться на снятие карантина в Европе и США.

Физический рынок нефти, тем временем, остается в глубокой апатии на фоне избытка предложения, достигающего 25 млн баррелей в сутки. Цена российского сорта Urals в Европе держится около 14 долларов за баррель (на условиях CIF).

Накануне президент США Трамп обнародовал рекомендации относительно постепенного снятия карантинных мер в течение четырех недель, позволив властям штатов принимать решения в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Вкупе с надеждой на дальнейшую стабилизацию ситуации с распространением вируса это сегодня перевешивает негатив от макростатистики в Китае», - констатирует главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Китайские данные показали спад ВВП в первом квартале на 6,8%, обвал розничных продаж и инвестиций почти на 16%, правда, при довольно умеренном сокращении промпроизводства на 1,1%.