Нидерландский политик, который выступал против соглашения Украины с ЕС, признался в связях с Россией 6 18.04.2020, 14:45

3,720

Тьерри Боде

СМИ сообщили о содержании внутренней переписки руководства его партии в мессенджере WhatsApp.

В Нидерландах обнародовали данные о тесных контактах ультраправого политика, председателя партии «Форум за демократию» Тьерри Боде с Россией. В 2016 он инициировал референдум, на котором голландцы выступили против соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза, сообщает nv.ua.

Как написало 17 апреля издание EU Observer, ранее на этой неделе сайт расследований Zembla и радиостанция De Nieuws BV сообщили о содержании внутренней переписки руководства партии в мессенджере WhatsApp.

В текстах, написанных четыре года назад, Боде сообщал о своих контактах с Владимиром Корниловым, которого сам Боде описывал как «русского, который работает на Путина», а также «очень влиятельного деятеля».

После того как Боде заявил в нидерландских СМИ, что Украина отправляет агентов для вмешательства в голосовании на референдуме, коллеги по Форуму за демократию запросили его доказательства. «Информация происходит от Корнилова», - ответил на эти вопросы Боде.

Также Боде намекал на финансовую помощь от Корнилова. Когда его организации не хватает денег, Боде написал коллегам: «Возможно, Корнилов заплатит?» Это и другие подобные сообщения он сопровождал смайликами.

Из опубликованных сообщений WhatsApp также видно, что политик был против членства Нидерландов в НАТО «Теперь я также хочу выступить за выход из НАТО», - написал Боде в своем сообщении в мае 2017 года.

«Я бы подождал с НАТО. В конце концов, наша армия ничего не стоит», - ответил Пол Френтроп, однопартиец Боде.

Боде в четверг, 16 апреля, назвал свои тексты 2016 ироничными, а комментарии о Корнилове «игривым преувеличением». На сайте партии политик подчеркнул, что его сообщение в WhatsApp были процитированы «вне контекста» и «их трудно воспринимать серьезно».

Напомним, граждане Нидерландов в 2016 году проголосовали против ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Результаты голосования не имели обязательного характера. В конце концов правительство Нидерландов ратифицировал соглашение, но добавило позицию о том, что договор не гарантирует Украине военную помощь или будущего членства в Евросоюзе.

Впоследствии организация Боде «Форум за демократию» стала политической партией и получила два места на выборах в парламент Нидерландов в 2017 году.