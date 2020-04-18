COVID-19 в Столбцах: В один и тот же подъезд «скорые» приезжают несколько раз за день

COVID-19 в Столбцах: В один и тот же подъезд «скорые» приезжают несколько раз за день2
- 18.04.2020, 14:52
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Новые фотофакты по эпидемии в райцентре Минской области.
Телеграм-канал «Баста» опубликовал Новые фото в связи со вспышкой эпидемии в райцентре Столбцы Минской области.
В один и тот же подъезд «скорые» приезжают несколько раз за день.
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