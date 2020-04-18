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COVID-19 в Столбцах: В один и тот же подъезд «скорые» приезжают несколько раз за день

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  • 18.04.2020, 14:52
  • 4,949
COVID-19 в Столбцах: В один и тот же подъезд «скорые» приезжают несколько раз за день
Фото: kp.by

Новые фотофакты по эпидемии в райцентре Минской области.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал Новые фото в связи со вспышкой эпидемии в райцентре Столбцы Минской области.

В один и тот же подъезд «скорые» приезжают несколько раз за день.

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