COVID-19 в Столбцах: В один и тот же подъезд «скорые» приезжают несколько раз за день 2 18.04.2020, 14:52

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Фото: kp.by

Новые фотофакты по эпидемии в райцентре Минской области.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал Новые фото в связи со вспышкой эпидемии в райцентре Столбцы Минской области.

В один и тот же подъезд «скорые» приезжают несколько раз за день.

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