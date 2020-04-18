«Что делает наша страна?»: сын умершего от COVID-19 фельдшера «скорой» резко ответил Каранику 32 18.04.2020, 15:12

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Василий Липилин

Даниил Липилин заявил, что не будет молчать.

Все ритуальные службы и залы в Борисове отказывались провести церемонию прощания, когда узнали, что у умершего был коронавирус. Только один священник согласился отпеть 50-летнему фельдшера «скорой помощи» Василия Липилина.

«Зачем занижать эту статистику, чего они хотят добиться?»

«Мне 20 лет, я единственный сын Василия Георгиевича», - сказал Даниил Липилин в интервью «Радыё Свабода».

17 апреля на пресс-конференции министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что смерть фельдшера «скорой помощи» не может быть связана с коронавирусом.

Даниил Липилин считает, что министр имеет в виду смерть его отца.

«Весь город знает об этом, он человек очень известный в городе, все знали причину смерти. И сегодня мне сбрасывают, эту статью, я читаю, мне действительно очень больно это читать. Что делает наша страна? Я единственный сын, который остался у Василия Георгиевича, у меня справка на руках, что это был COVID-19. Зачем занижать эту статистику, чего они хотят добиться? Я, честно говоря, не понимаю», - говорит Даниил Липилин, рассказывая историю болезни и смерти своего отца.

«Он заболел где-то 26 марта. Он чувствовал себя плохо - температура, все симптомы, которые сегодня все люди уже знают», - Даниил рассказывает, что в первые дни болезни его отец пытался лечить себя и просил своих коллег поменяться сменами.

«Но его состояние не изменилось, он пошел в поликлинику, ему открыли больничный, но отправили домой, прописал антибиотики, - продолжает парень. - Он сделал все, как они сказали, но не стало лучше, температура была 39,5 без изменений. Наша поликлиника № 2 сказала: «Оставайтесь дома, лечитесь». Никто не предложил ему лечь больницу».

4 апреля, как рассказал Даниил, его отец больше не мог говорить, его состояние стало очень плохим. Ему вызвали «скорую помощь» и доставили в больницу.

«Там положили в реанимацию при высокой температуре. Ему становилось все хуже, поэтому его поместили на искусственную вентиляцию легких, - говорит Даниил. - Сам реаниматолог дал понять, что шансы невелики».

«Он не думал, что умрет»

Первый тест на коронавирус, который 5 апреля сделал Василий Липилин, по словам сына, был отрицательным. Второй тест 7 апреля был уже положительным. Сын рассказал, что когда мой отец бвл на аппарате ИВЛ, его состояние ненадолго улучшилось.

«У нас сразу появились другие мысли, мы начали надеяться на лучшее. Но сердце отца не вытянуло. 8 апреля они позвонили и сказали: «Твой отец ушел», - говорит Даниил.

Даниил рассказывает, что его отец никогда не жаловался на болезни и никогда не обращался за лечением. В машине «скорой помощи» он работал в психиатрической бригаде.

«Он написал своей сестре: «Я думаю, что у меня есть «это», потому что есть похожие симптомы, - говорит сын. - Последний разговор был обычным, ничего особенного. Он не думал, что умрет. И мы не думали, пока не стало действительно плохо».

«Попрощаться не разрешили, на кладбище было четыре человека»

Тело Василия Липилина было отправлено в Минск для вскрытия.

«Я забрал тело из Минска, поговорил с патологоанатомом, который выдал справку. В ней четко говорится: коронавирус и двусторонняя пневмония. Всей стране сказали, что борисовский фельдшер умер от коронавируса», - говорит Даниил.

Сын говорит, что Василий Липилин был похоронен в закрытом гробу, тело было в плотном полиэтиленовом пакете.

«Мы хотели организовать прощание, потому что отец был не последним человеком в городе, многие знали его, все хотели попрощаться по-человечески. Но никто этого не разрешил. Просто из морга через Борисов поехала автоколонна на кладбище. На кладбище было 4 человека. Что это? - сын возмущен этой ситуацией. - Человек работал 27 лет в «скорой помощи», а его похоронили четыре человека. Что происходит, я не понимаю, мне просто стыдно».

Даниил говорит, что, чтобы попрощаться с отцом, семья хотела арендовать ритуальный зал.

«Но все ритуальные залы города просто отказались, когда узнали, что отец был болен коронавирусом», - говорит парень. - Ни один клуб, ни один штаб офицеров и другие организации не согласились - все отказались. Мы хотели попрощаться возле станции скорой помощи, но нас там тоже запретили».

«Они разбежались, - говорит Даниил, - даже священники. Единственный, кто согласился, был отец Андрей. Большое ему спасибо за это».

«Я не собираюсь молчать. Я не боюсь»

Сын объясняет, что он и его отец жили раздельно и не встречались лично во время его болезни. Тест на коронавирус у Даниила не был взят.

«Женщина, с которой он жил, прошла тест, насколько я знаю, он отрицательный. Его команда в машине «скорой помощи», я знаю, тоже прошла, как будто были положительные результаты. Но я не знаю точно. Они все еще на больничном», - говорит Даниил.

«Я проснулся этим утром и прочитал, что министр здравоохранения Караник, который в первые дни признал, что медицинский работник заболел коронавирусом и умер, теперь говорит иначе. Я не собираюсь молчать. Я не боюсь, - говорит Даниил. - Я готов довести до конца это дело. Если это коронавирус, как написано в справке, то зачем это скрывать?»

«Радыё Свабода» связалось с пресс-службой Минздрава с просьбой объяснить слова министра Владимира Караника. Журналисты не получили ответ на момент публикации.