Саморазоблачение 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

18.04.2020, 15:29

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Фото: ТАСС

Как по-мелочному сжульничали «птенцы гнезда Лаврова».

За границей остаются десятки тысяч россиян, так и не вывезенных на родину российскими властями (в отличие от властей американских, которые всех своих граждан доставили домой).

Вот бы чем заняться российским дипломатам - «птенцам гнезда Лаврова», но некоторые из них мучаются другими проблемами. И на Смоленской площади в Москве кипит работа.

Долго думали российские начальники как быть с переименованием в площадь Немцова места, где располагается российское посольство в Праге. И наконец придумали!

Отныне в официальной переписке посольство России будет пользоваться адресом своего консульского отдела, расположенного в том же комплексе зданий, но на другой улице - Коруновачни. То есть, находится посольство России на площади Немцова, а писать ему нужно по другому адресу. Буа-га-га!

Великая победа мелких жуликов от дипломатии.

Но это дубовое решение – саморазоблачение. Оно показывает, как на самом деле официальные российские власти относятся к убийству Немцова.

Умнее, дипломатичнее, было бы согласиться с переименованием и использовать в переписке адрес посольства на площади Немцова.

Но ведь так нельзя: в Кремле у кого-то в канареечном скафандре может подняться давление.

Поэтому, хоть и расположены на площади Немцова, но этого не признаем ни за что. Характерный для российского начальства метод – отворачиваться от реальности.

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