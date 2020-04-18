В БГУ цены на обучение не уменьшатся 3 18.04.2020, 15:42

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Занятия в этом вузе, как и в ряде других, переводят в онлайн-режим.

В Белорусском государственном университете цены на обучение не будут корректировать. Занятия в этом ВУЗе, как и в ряде других, переводят в онлайн-режим, сообщает БелТА.

По мнению проректора по учебной работе и образовательным инновациям Оксаны Здрок, образовательный процесс в связи с переходом на дистанционное обучение не меняется, меняется только форма. Поэтому вопрос об уменьшении цен не рассматривается. Более того, по ее словам, переход на дистанционную форму обучения является трудоемким процессом.

«На преподавателей бремя увеличилось в несколько раз. И тем не менее они не ставят вопрос о повышении зарплат. Все работают в таком интенсивном режиме. На самом деле проведение занятий в дистанционном режиме требует очень большой подготовки. Это и использование серверов нашего вуза, наращивание их мощностей для того, чтобы провести занятие в онлайн-режиме. Все это тоже требует средств. Поэтому оплата остается такой же, как и была», – рассказала проректор Оксана Здрок.

В свою очередь Министерство образования накануне сообщило, что с 20 апреля в средних школах начнутся занятия. Четвертая четверть продлится до 30 мая. Дистанционного обучения в школах не будет.