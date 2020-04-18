Зеленский: Пусть нам Бог помогает, а мы поможем Богу – остаемся дома! 3 18.04.2020, 15:59

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Президент Украины поздравил своих соотечественников с Пасхой.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех христиан восточного обряда с наступающим Воскресением Христовым и призвал украинцев праздновать Пасху дома. Видео обнародовано на Facebook-странице Офиса президента Украины.

"В этом году Украина, как и весь мир, будет отмечать Пасху дома... Пасха – это победа жизни над смертью. Это праздник радости. Давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив. Мы возвращаемся к традициям наших предков, у которых не было супермаркетов или доставки готовых корзин через интернет. В этом году каждая хозяйка может приготовить домашнюю паску, самую вкусную, потому что она будет сделана своими руками. Каждый хозяин может сделать мясные лакомства... Это своего рода общегосударственный семейный тимбилдинг... а главное – мы вспомним, что украинская кухня лучшая в мире", – отметил президент Украины.

Он пожелал, чтобы после выходных и карантина украинцев "пугали цифры на весах, а не цифры на термометре". Зеленский отметил, что все люди просят Бога об одном и том же. "Чтобы наши родители жили дольше, чтобы наши дети были счастливы, чтобы внуки не кашляли, чтобы любимые люди были всегда рядом, чтобы в Украине все было хорошо. И чтобы все мы были живы и здоровы. Пусть в этом нам Бог помогает. А мы – поможем Богу. Остаемся дома!" – сказал президент. Он призвал украинцев помнить проповедь Иисуса Христа: "Не стоит выставлять собственную праведность напоказ. Сильная вера – это вера в нашем сердце. Пусть в наши сердца придут добро, свет и милосердие. Пусть в наши дома придут радость, достаток и любовь. Пусть на нашу землю придет мир, мир и еще раз мир. Желаю всем здоровья, Божьей благодати и вкусной паски!"