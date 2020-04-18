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В Калининграде осудили активистов за попытку присоединить область к ЕС

  • 18.04.2020, 16:28
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В Калининграде осудили активистов за попытку присоединить область к ЕС

Все подозреваемые свою вину отрицают и считают дело сфабрикованным.

Военный суд в Калининграде вынес приговоры предполагаемым участникам региональной монархистской организации “Балтийский авангард русского сопротивления” (БАРС). Двоих из них признали виновными в участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, участники организации собирались захватить власть в регионе и присоединить Калининградскую область к Евросоюзу.

О решении, вынесенном на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Михаила Уварова. Лидера организации Александра Оршулевича приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, Игоря Иванова и предполагаемого участника Александра Мамаева – к шести годам, ещё одному предполагаемому члену БАРСа Николаю Сенцову назначили три года колонии-поселения и освободили в зале суда с учетом срока, отбытого в СИЗО.

По версии следствия, участники организации собирались захватить власть в регионе и присоединить Калининградскую область к Евросоюзу. Двоих человек обвинили в участии в сообществе. Оршулевича – в создании экстремистского сообщества, Сенцова – в хранении оружия и взрывчатки. Страйкбольные тренировки, которые проводили обвиняемые, в ФСБ посчитали "отработкой захвата власти”.

Все подозреваемые свою вину отрицают и считают дело сфабрикованным. Лидер организации Оршулевич настаивает, что Мамаев и Сенцов в БАРСе даже не состояли. По словам Уварова, адвокаты всех подсудимых обжалуют приговор, передаёт Север.Реалии.

Правозащитный центр "Мемориал" считает обвиняемых по делу БАРС политическими заключёнными.


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