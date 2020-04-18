Как журналисты пытались выяснить, сколько случаев коронавируса в Бобруйске 18.04.2020, 16:41

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Чиновники скрывают информацию.

Полных статистических данных о заболеваемости COVID-19 по городам в свободном доступе нет. Рассказываем, как «Бобруйский курьер» пытался выяснить, сколько случаев коронавируса сегодня в Бобруйске, и что из этого получилось.

Миссия ВОЗ уехала – информации больше не будет?

Согласно информации Минздрава, на 6.00 17 апреля в Беларуси были зарегистрированы 4779 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 6.00 18 апреля Минздрав даёт сведения уже с совершенно другой формулировкой: на стационарном лечении – 3282. Куда делись 1497 человек – разница со вчерашней информацией, – непонятно.

Выздоровели, согласно официальной статистике, 458 человек. Умерли – 45. Сколько пациентов на ИВЛ – теперь также не сообщается. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика.

Вчера же, 17 апреля, министр здравоохранения Владимир Караник во время онлайн-конференции озвучил статистику по областям. Оказалось, в Могилёвской области уже 217 заболевших. При этом ещё 14 апреля, как сообщала во время стрима Минздрава заместитель министра Елена Богдан, на Могилёвщине был 151 подтверждённый случай коронавирусной инфекции. То есть, прирост за 3 дня – 66 человек.

Где именно – в каких городах – выявлены случаи заражения, неизвестно. Опять же, вчера Владимир Караник обмолвился про Осиповичи – что там заболели 32 человека. Сколько из них может быть в Бобруйске (а первоначально из Осиповичей больных с COVID-19 везли в инфекционную больницу Бобруйска), мы не знаем. Так же, как мы не знаем, сколько вообще в нашем городе заражённых. (И, соответственно, каков масштаб опасности для бобруйчан).

Последний раз местный оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщал статистику 10 апреля – тогда в Бобруйске было 15 заболевших. Так писало Радио «Зефир» в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что с 7 по 11 апреля в Беларуси работала миссия Всемирной организации здравоохранения. И как раз в этот период белорусы получали наиболее полную статистику. Но миссия ВОЗ уехала, и с тех пор, так уж совпало, на сайтах горисполкома, Бобруйской центральной больницы, Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии – тишина. (Как можно предположить, «организованная» по указанию свыше).

В то же время мы постоянно получаем сообщения о новых случаях заболевания то на одном предприятии Бобруйска, то на втором. Гуляет в народе и слух о четырёх смертях от коронавируса за одну ночь в нашем городе. Но как проверить – на самом ли деле это слухи из разряда «у страха глаза велики?». И где искать правду? Быть может, чиновники в Беларуси забыли, что они «наняты» на работу обществом, работают за налоги граждан? Стали «страшно далеки» от народа?

Бобруйские чиновники: пишите запрос, ищите всё на сайте Минздрава, до свидания

Дмитрий Лайтер

В четверг, 16 апреля, мы позвонили главному врачу Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрию Лайтеру и спросили, сколько сегодня у нас заражённых коронавирусной инфекцией.

«Ищите информацию на сайте БЦБ, в официальных СМИ», – ответил Дмитрий Николаевич.

«Но там нет такой информации. Не было её и вчера, и позавчера. Почему?» – спрашиваем дальше.

«Пишите официальный запрос. Я ничего не буду говорить по телефону, я не знаю, с кем я разговариваю», – говорил дальше главный санитарный врач Бобруйска.

«Но вы понимаете, что ответ на наш запрос будет неактуальным уже завтра, что говорить о месяце, через который мы получим ваш ответ?» – недоумеваем.

«У нас есть регламент работы со СМИ – пишите запрос. Я всё сказал», – резюмировал Дмитрий Лайтер.

В тот день мы ещё пытались дозвониться до главврача Бобруйской центральной больницы Крупенич Оксаны Николаевны и до начальника главного управления по здравоохранению Могилёвского облисполкома Старовойтова Александра. Не получилось. Продолжили мы свои попытки в пятницу, 17 апреля.

Главврач БЦБ весь день была занята, и поймать её в кабинете мы снова не смогли. Секретарь направила нас в горисполком, в оперштаб. В приёмной понятия не имели, с кем из этого оперштаба нас связать, посоветовали поговорить с заместителем председателя исполкома Омелюсик Викторией, которая «курирует БЦБ».

Дозвонились. Задаём Виктории Анатольевне тот же вопрос, что и днём ранее Дмитрию Лайтеру.

«Всю информацию ищите на сайте Минздрава. До свидания», – гудки в трубке.

Перезваниваем. Спрашиваем, почему нигде нет данных о заболеваемости COVID-19 по Бобруйску.

«Я вам уже всё сказала. Ищите информацию по заболевшим на сайте Минздрава. У вас всё? Я занята сейчас другими вопросами. До свидания», – чиновница вновь положила трубку.

Поговорить с начальником главного управления по здравоохранению Могилёвской области мы не смогли – его весь день не было на месте. Его секретарь сказала, что мы вообще не по адресу обращаемся, да и почему нас это интересует, если вся информация есть? А по городам – а зачем это знать вообще?

«А вы не хотите знать, сколько заболевших в вашем городе?» – спрашиваем.

«Всё, что мне надо знать, я знаю, а больше знать не хочу», – ответила секретарь.

Таким образом, мы не смогли получить информацию о количестве заражённых коронавирусом в Бобруйске. Мы не понимаем, почему власть не озвучивает эти данные. Ведь неведение, наоборот, порождает ещё больше паники и слухов. Мы настаиваем на том, что местные власти, а также ответственные органы здравоохранения не имеют никакого права скрывать информацию и обязаны ответить бобруйчанам на следующие вопросы и постоянно актуализировать данные:

– сколько на сегодняшний день в городе заражённых коронавирусом?

– сколько из них в тяжёлом состоянии и требует ИВЛ?

– есть ли умершие от COVID-19 в Бобруйске и сколько их?

Коронавирус на бывшей обувной фабрике?

Одновременно с молчанием властей, читатели рассказывают нам о том, что происходит в городе. Так, в «Бобруйский курьер» обратилась работница ООО «ПТК Модерам-Запад» – филиала российской компании, который работает на базе бывшей обувной фабрики.

Галина (имя изменено по просьбе работницы) рассказала, что неделю назад в больницу с пневмонией попала сотрудница одного из цехов. Женщине 45 лет. Позже, по словам Галины, у коллеги был подтверждён коронавирус. Где она могла заразиться – непонятно. За границу женщина не ездила, с заболевшими не общалась.

Информацию о госпитализации работницы подтвердил директор бобруйского филиала «Модерам-Запад» Лебединский Дмитрий.

Он рассказал, что на самоизоляцию отправили двух контролёров, а также некоторых других работников, которые контактировали с заболевшей. У них взяты анализы. Необходимость дальнейших мер будет рассматриваться после результатов. Пока что проведена дезинфекция помещений, все рабочие обеспечены антисептиками, масками и перчатками, заверил Дмитрий Анатольевич.

Дмитрий Лебединский

Обратившаяся к нам Галина рассказала, что дезинфекцию проводили сразу, как узнали про положительный тест у работницы. Но обрабатывали далеко не все помещения.

«В цехах вообще никто ничего не трогал, уборщица тогда в первые дни пару раз дверные ручки протёрла и всё, – говорит Галина. – А больше никто ничего не делает…».

По поводу масок работница поведала, что выдали всего две штуки за две недели. В то же время антисептиков хватает в цехах, это правда.

Галина говорит, что у всех работников остались большие вопросы насчёт тех, кого отправили по домам и кого оставили на рабочем месте. Работники, мол, считают, что изолированы были не все и далеко не самые «главные» контакты. Продолжают работать наладчики, которые часто общались с заболевшей, в том числе и в прошлую пятницу (женщину забрали в больницу в субботу).

Результаты анализов у контактов 1 уровня пока неизвестны, производство продолжает работу в прежнем режиме.