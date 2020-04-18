«Баста!»: В Столбцах коронавирусом заразились зампред райисполкома и главврач ЦРБ 15 18.04.2020, 16:59

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Фото: sb.by

В Столбцах ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля.

Заместитель председателя Столбцовского райисполкома заражен коронавирусом. Об этом телеграм-каналу «Баста!» сообщили несколько жителей города.

«Ситуация в районе плачевная. Короновирус подтвердился у главврача ЦРБ и у заместителя председателя Столбцовского райисполкома. Но райисполком работает, хотя введен пропускной режим для посторонних. Много случаев заражения на разных предприятиях, а также в одной из школ», - пишет житель Столбцов.

«У заместителя председателя Столбцовского райисполкома подтвержден коронавирус. Работники исполкома – контакты первого уровня, ожидают результатов тестов», - пишет источник в райисполкоме.

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