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Завод Ferrari начал выпускать компоненты для аппаратов ИВЛ

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  • 18.04.2020, 17:06
Завод Ferrari начал выпускать компоненты для аппаратов ИВЛ

Готовые аппараты поступят в итальянские больницы с инфицированными коронавирусом.

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari подключился к борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. На заводе в Маранелло начат выпуск клапанов и креплений для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет издание La Gazzetta dello Sport в субботу, 18 апреля. Продукция будет направлена ведомству по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которое распределит их среди больниц с пациентами с новым вирусом, передает DW.

Коронавирус проник в Италию в конце января. Ее власти одними из первых в Европе начали ограничивать свободу перемещения, чтобы замедлить распространение заболевания.

За прошедшие недели Италия заняла первое место в Европе по числу смертей больных COVID-19. Вирус SARS-CoV-2 был выявлен у более 172 000 жителей Италии, а почти 23 000 человек скончались. Несколько десятков пациентов из Италии приняла Германия.


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