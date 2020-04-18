В воскресенье в Беларуси будет до +12 градусов 1 18.04.2020, 17:37

В некоторых районах страны пройдет мокрый снег.

До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 апреля, сообщает Белгидромет. Погоду будут определять прохладные и неустойчивые воздушные массы, перемещающиеся с Кольского полуострова.

Ночью в северо-восточных, а днем и в центральных районах Беларуси пройдут кратковременные осадки: мокрый снег и дождь.

Ветер северо-западный, умеренный — днем порывистый.

Температура ночью опустится до -4 — +1°С, максимальная днем составит +4 — +10°С, по юго-западу страны до +12°С.