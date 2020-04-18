Умер заразившийся коронавирусом российский депутат 18.04.2020, 17:43

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Иван Жуков

Фото: mosoblduma.ru

Последние 11 дней депутат Мособлдумы Иван Жуков лежал в больнице в Коммунарке.

Замглавы фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Иван Жуков скончался на 64-м году жизни. Причиной смерти стало заражение коронавирусом COVID-19. Об этом РБК сообщила его помощница Наталья Казакова.

«Да, он скончался», — заявила она.

По ее словам, он умер 18 апреля в 06:00 мск. Как отметила Казакова, последние 11 дней он лежал в больнице в Коммунарке.

«У него был коронавирус. <...> Информация точная», — добавила она.

Иван Жуков родился в 1956 году в Краснодарском крае. В 1987-м окончил Московский государственный областной университет (МГОУ) по специальности «учитель истории и обществоведения». С 1998 по 2001 год обучался в Российской академии государственной службы при президенте по специальности «юрист».

В Мособлдуме проработал более 20 лет, впервые став депутатом в 1997 году. Спустя десять лет был назначен зампредом Мособлдумы IV созыва, сохранив за собой этот пост в рамках V созыва. Параллельно совмещал должность руководителя «Единой России» в Мособлдуме.

С 2016 года являлся членом областного думского комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, совмещая пост замглавы «Единой России» в Мособлдуме.