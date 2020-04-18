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Россияне вынесли из банков 200 тонн наличных рублей

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  • 18.04.2020, 18:23
Россияне вынесли из банков 200 тонн наличных рублей

Пять крупнейших банков пришли с протянутой рукой в ЦБ РФ и заняли 1,26 триллиона рублей.

Банк России продолжает заливать рублевую ликвидность в крупнейшие банки страны, которые столкнулись с небывалым спросом на наличные деньги. На минувшей неделе еще один банк из одиннадцати, отнесенных ЦБ к «системно значимым», обратился за безотзывной кредитной линией в центробанк, пишет finanz.ru.

Этот инструмент действует с 2016 года и помогает банкам соблюдать норматив краткосрочной ликвидности, требующий, чтобы высоколиквидные активы (то есть те, которые можно легко продать или конвертировать в наличность) на 100% покрывали бы ожидаемый отток средств из банка в течение ближайших 30 дней.

Суммарный лимит по этим операциям, по сути представляющим из себя денежную эмиссию на покрытие оттока клиентских денег, был повышен с 1,5 до 5 трлн рублей с 1 апреля, а их стоимость - снижена с 0,5% до 0,15%.

В начале месяца за безотзывным кредитом на 500 млрд рублей обратился Сбербанк. На прошлой неделе еще одна кредитная организация открыла линию на максимальную сумму 30 млрд рублей, сообщил ЦБ в обзоре «Финансовый пульс».

На данный момент безотзывными кредитами пользуются 5 из 11 системообразующих банков. В сумме они привлекли в ЦБ 1,26 триллиона рублей. К системно значимым в России относятся Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», «Московский кредитный банк» (МКБ), Промсвязьбанк, «Юникредит банк», Райффайзенбанк и Росбанк.

ЦБ заливает деньги в банковскую систему, словно в решето, из которой деньги утекают в виде наличных через кассы и банкоматы.

По данным ЦБ, с начала марта наличная денежная масса увличилась в 10 раз больше, чем за весь прошлый год: в обращение был выпущен почти триллион рублей наличных. Это 200 тонн 5-тысячными купюрами и 1000 тонн банкнотами по тысяче рублей (весом около 1 гр каждая).

«Люди опасались, что в период карантина банки не будут доступны, поэтому нужно окэшиться. Так же, как люди покупали гречку, запасались продуктами, так и деньги снимали», - сказал Bloomberg аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Объем «кэша» в обращении сезонно растет в декабре, когда люди получают 13-е зарплаты и активно тратят. Всю остальную часть года масса наличных меняется не более чем на 300-400 млрд рублей в месяц. Скачок, который статистика ЦБ зафиксировала в марте, «многократно больше исторической нормы», констатируют аналитики ЦМИ Сбербанка.

По данным ЦБ, физлица активно закрывали вклады с 15 по 25 марта, опустлшив счета на 616 млрд рублей. После того, как президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога на депозиты, паломничество вкладчиков ускорилось, и Ассоциация банков России (АБР) предупредила ЦБ об угрозе «набега на банки», первый признаки которого, по мнению банкиров, уже стали видны.

Введение карантина затормозило процесс: на последней неделе марта вклады, по данным ЦБ, выросли на 0,5%.

Налог на вклады, очевидно, снижает стимулы держать сбережения в простых банковских продуктах, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, в других условиях деньги могли бы уйти в инвестиции на финансовом рынке, но учитывая резкое падение фондовых индексов в России и в мире, понятно, что мало кто на это решился.


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