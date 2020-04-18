Валерий Карбалевич: Авторитарный режим не может откровенно разговаривать с народом 8 18.04.2020, 18:57

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Валерий Карбалевич

Заявление ВОЗ власти Беларуси интерпретировали в точности наоборот.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич прокомментировал svpressa.ru реакцию властей на визит ВОЗ.

— Поменялась ли риторика Александра Лукашенко и белорусских властей после визита миссии ВОЗ?

— Очень любопытна интерпретация итогов миссии ВОЗ, в государственных СМИ она оказалась перевернутой вверх ногами. Информационное издание БелТА выводы этой миссии представила под заголовком: «ВОЗ приветствует меры борьбы Беларуси по борьбе с коронавирусом», а на телеканале ОНТ ведущий заявил, что, по мнению миссии, более жесткий карантин не нужен. На самом деле все в точности до наоборот. Представитель ВОЗ в Беларуси сказал, что нужны более жесткие меры дистанцирования и необходимо ввести карантин, глава миссии призвал отказаться от всех массовых мероприятий, перейти на дистанционное обучение и так далее.

— CNN сравнивает реакцию Лукашенко в условиях коронавируса с реакцией советской власти на аварию в Чернобыле, можно такие аналогии проводить?

— Такие аналогии проводить можно, потому что любой авторитарный режим не может откровенно разговаривать с народом. Он всегда старается подогнать информационную политику под политические задачи. Поскольку задачи сформулировал Лукашенко — о том, что пандемия это психоз, паника опаснее самого коронавируса — то вся система органов власти от Минздрава до государственных СМИ выполняют эту функцию. Стремятся приукрасить ситуацию и подогнать ответ под вопрос. Любопытно, что сам Лукашенко всячески пытается дистанцироваться от решений по борьбе с пандемией. Меры ограничивающие проведение массовых мероприятий принимаются постановлением правительства, а не указом правителя. По опыту других стран, тот же Путин, Зеленский или Трамп регулярно обращаются к народу, объясняют опасность, обсуждают ограничительные меры, Лукашенко этого не делает. Он боится, что его каким-то образом причислят к людям, которые испугались пандемии. Он продолжает играть в хоккей.