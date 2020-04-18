В Буда-Кошелево заражены практически все сотрудники терапевтического отделения ЦБ 13 18.04.2020, 19:10

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Фото: planetabelarus

Зараженные доставлены в Гомель.

Почти у всех сотрудников терапевтического отделения центральной районной больницы в Буда-Кошелево Гомельской области подтвержден коронавирус. Зараженные доставлены в Гомель.

«В Буда-Кошелево закрыта на карантин центральная районная больница. Коронавирус подтвержден практически у всех сотрудников и пациентов терапевтического отделения. Их этаж полностью был изолирован, всех везут в Гомель на лечение. Сегодня было 6 человек с положительным анализом на коронавирус. С подозрением на заражение госпитализированы пациенты ЦРБ – около 30 человек», - сообщил телеграм-каналу «Баста!» житель Буда-Кошелево.

«Терапевтическое отделение ЦРБ закрыто, сама больница на карантине. Врачи заразились после первой вспышки коронавируса в деревне Коммунар Буда-Кошелевского района в начале апреля. Тогда в ЦРБ доставили всех учителей и детей из местной школы. У многих спустя пару дней тесты показали заражение. Теперь очагом инфекции стала ЦРБ», - пишет сотрудник больницы.

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