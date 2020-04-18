«Хотел бы побудить вас не относиться легкомысленно к коронавирусу» 2 18.04.2020, 19:16

7,232

В 10-й городской клинической больнице Минска умер житель столицы.

Утром 16 апреля в 10-й городской клинической больнице Минска умер житель столицы Игорь П. У него был подтвержденный диагноз Covid-19. Похороны состоялись сегодня, передает телеграм-канал «Баста!».

Об этом сообщили прихожане церкви «Свет Евангелия», которую посещал минчанин. Информацию нам подтвердил сын умершего, который до этого написал о госпитализации отца и его смерти в соцсетях.

«Папа сегодня рано утром умер, - написал он 16 апреля. - Спасибо всем, кто молился и пытался помочь».

«Моего отца забрали в 10-ю городскую клиническую больницу Минска с двухсторонним воспалением легких 2 апреля, - говорится в сообщении, опубликованном за несколько дней до этого. - 3 апреля подтвердился диагноз Covid-19. Лежал он в гастроэнтерологическом отделении в обычной палате, не в карантинной зоне. Сложно понять, это полная беспечность или нехватка ресурсов для изоляции такого рода больных.

В связи с этим, хотел побудить вас не относиться легкомысленно к этой нашей общей проблеме, оставайтесь дома, соблюдайте карантин. Даже если вы молодой и здоровый, который не боится Сovid-19, то вы вполне можете быть переносчиком этого вируса и заразить кого-то постарше, для кого это может быть смертельно. Берегите ваших родителей, дедушек и бабушек, оставайтесь дома».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.