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Канада и США продлят закрытие границы на 30 дней

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  • 18.04.2020, 19:19
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Канада и США продлят закрытие границы на 30 дней

Об этом сообщил премьер-министр Канады.

Канада и США договорились продлить ограничения на пересечение наземной границы еще на 30 дней, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности США из-за коронавируса вводит запрет на не необходимые поездки через наземную границу с Канадой с 20 марта. Ограничения не распространяются на грузоперевозки или на авиаперелеты, но затрагивают поездки на паромах и по железной дороге. Запрещаются туристические поездки, при этом возвращающимся из такой поездки разрешат пересечь границу. Эти меры должны были действовать до 20 апреля.

«Канада и США договорились еще на 30 дней продлить применение действующих пограничных мер. Это важное решение, которое позволит обеспечить безопасность людей по обе стороны границы», - заявил премьер Канады в ходе обращения к нации. Его выступление транслировал местный телеканал CBC.

По последним данным минздрава Канады, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране превысило 32 тысячи, за сутки подтверждено 1741 новых случаев, скончались более 1,3 тысячи человек.


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