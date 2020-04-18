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В Минске навес остановки рухнул прямо перед пешеходом

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  • 18.04.2020, 19:23
  • 3,716
В Минске навес остановки рухнул прямо перед пешеходом
Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Накануне на улице Воронянского в Минске порыв ветра опрокинул навес остановки общественного транспорта, передает naviny.by.

Причем произошло это прямо перед пешеходом, а под навесом находился еще один мужчина, который также остался невредимым и поспешил покинуть злополучное место.

Напомним, по данным гидрометеослужбы, в пятницу, 17 апреля, на большей части территории Беларуси порывы ветра достигали 15-22 м/с, а местами — даже 23-24 м/с.


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