Вирусолог дал важный совет, как вести себя на улице и дома
- 18.04.2020, 20:40
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Он рассказал, как не «принести» коронавирус на одежде или продуктах.
После прихода с улицы для профилактики заражения коронавирусом достаточно помыть продукты горячей водой, стирать верхнюю одежду не обязательно, рассказал вирусолог Владимир Макаров газете "Московский комсомолец".
Специалист отметил, что вероятность "принести" инфекцию с собой в квартиру очень мала.
"Не надо стирать верхнюю одежду, если вы были на улице, там вирус тоже мало времени живет. Просто отвесьте ее на всякий случай подальше", — сказал он.
По словам Макарова, коронавирусом заражаются преимущественно через органы дыхания, поэтому промывать еду хлоркой или спиртом, а также кипятить куртки и пальто не стоит.