Вирусолог дал важный совет, как вести себя на улице и дома 18.04.2020, 20:40

6,724

Он рассказал, как не «принести» коронавирус на одежде или продуктах.

После прихода с улицы для профилактики заражения коронавирусом достаточно помыть продукты горячей водой, стирать верхнюю одежду не обязательно, рассказал вирусолог Владимир Макаров газете "Московский комсомолец".

Специалист отметил, что вероятность "принести" инфекцию с собой в квартиру очень мала.

"Не надо стирать верхнюю одежду, если вы были на улице, там вирус тоже мало времени живет. Просто отвесьте ее на всякий случай подальше", — сказал он.

По словам Макарова, коронавирусом заражаются преимущественно через органы дыхания, поэтому промывать еду хлоркой или спиртом, а также кипятить куртки и пальто не стоит.