Что происходит в деревне под Старыми Дорогами? 18.04.2020, 20:49

2,861

Жителям агрогородка Языль сообщили о вспышке вирусной инфекции и попросили не выезжать из деревни.

Внимание! В аг. Языль проводятся профилактические мероприятия в связи с ростом заболевших острой респираторной вирусной инфекцией, пишет местная районка.

Медики просят жителей агрогородка ограничить число контактов, воздержаться от посещения других населенных пунктов в целях сохранения здоровья членов своих семей и других людей.

Поездки на автобусе в райцентр (Евроопт и др. магазины и общественные места) рекомендуется перенести на более поздние сроки.

Жителям района также следует воздержаться от поездки в Языль.