Что происходит в деревне под Старыми Дорогами?
- 18.04.2020, 20:49
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Жителям агрогородка Языль сообщили о вспышке вирусной инфекции и попросили не выезжать из деревни.
Внимание! В аг. Языль проводятся профилактические мероприятия в связи с ростом заболевших острой респираторной вирусной инфекцией, пишет местная районка.
Медики просят жителей агрогородка ограничить число контактов, воздержаться от посещения других населенных пунктов в целях сохранения здоровья членов своих семей и других людей.
Поездки на автобусе в райцентр (Евроопт и др. магазины и общественные места) рекомендуется перенести на более поздние сроки.
Жителям района также следует воздержаться от поездки в Языль.