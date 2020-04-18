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Что происходит в деревне под Старыми Дорогами?

  • 18.04.2020, 20:49
  • 2,861
Что происходит в деревне под Старыми Дорогами?

Жителям агрогородка Языль сообщили о вспышке вирусной инфекции и попросили не выезжать из деревни.

Внимание! В аг. Языль проводятся профилактические мероприятия в связи с ростом заболевших острой респираторной вирусной инфекцией, пишет местная районка.

Медики просят жителей агрогородка ограничить число контактов, воздержаться от посещения других населенных пунктов в целях сохранения здоровья членов своих семей и других людей.

Поездки на автобусе в райцентр (Евроопт и др. магазины и общественные места) рекомендуется перенести на более поздние сроки.

Жителям района также следует воздержаться от поездки в Языль.


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