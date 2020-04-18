В мире рекордно взлетели цены на золото 18.04.2020, 20:55

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Сокращение авиаперевозок из-за коронавируса стало тяжелым ударом для мировых золотодобытчиков.

Компании не могут переправлять сырье с месторождений на аффинажные заводы для его очистки и выделения чистого золота.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует enovosty.com.

«Обычно металл переправляют на регулярных авиарейсах. Однако с наступлением пандемии нам пришлось искать альтернативные пути доставки сырья на аффинажные заводы по всему миру», — сказал генеральный директор крупнейшего производителя золота Newmont Mining Том Палмер.

По его словам, компании приходится зафрахтовывать самолеты совместно с другими производителями, чтобы отправлять грузы.

Ситуация осложнилась тем, что из-за коронавируса перерабатывающие предприятия в США и Европе стали закрываться на карантин. Newmont Mining, сотрудничавшая с аффинажными заводами в Швейцарии, была вынуждена обратиться к австралийскому Монетному двору в Перте, у которого есть собственные перерабатывающие мощности. Австралийская сторона согласилась принимать металл, и теперь на завод может поступить сырье с месторождений, разрабатываемых Newmont Mining в Перу, Суринаме и Гане.

Напомним, в мире рекордно взлетели цены на золото.Июньские контракты на золото на Comex дорожали до 1744,6 доллара за унцию, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года. С начала текущей недели драгметалл прибавил в цене более 5%.