Коронавирус официально добрался до Хойник
- 18.04.2020, 21:07
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Заболевший госпитализирован в Гомельскую областную клиническую больницу.
Коронавирус зафиксирован в Хойниках.
Об этом сообщает газета «Хойнiцкiя Навiны».
Он диагностирован у пожилого пациента ЦРБ, находившегося там на лечении с диагнозом пневмония.
Заболевший госпитализирован в Гомельскую областную клиническую больницу. Медицинскими работниками проведён комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Определен круг контактных лиц.