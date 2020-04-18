Коронавирус официально добрался до Хойник 18.04.2020, 21:07

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Фото: tut.by

Заболевший госпитализирован в Гомельскую областную клиническую больницу.

Коронавирус зафиксирован в Хойниках.

Об этом сообщает газета «Хойнiцкiя Навiны».

Он диагностирован у пожилого пациента ЦРБ, находившегося там на лечении с диагнозом пневмония.

Заболевший госпитализирован в Гомельскую областную клиническую больницу. Медицинскими работниками проведён комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Определен круг контактных лиц.