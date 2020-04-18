МАРТ поручил бизнесу откорректировать цены на социально значимые товары 1 18.04.2020, 21:23

Срок отведен до 22 апреля.

Цены на социально значимые товары нужно привести в соответствие с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 апреля 2020 года № 30 «О регулировании цен на социально значимые товары» не позже 22 апреля. Об этом сообщает МАРТ.

Официальное опубликование и вступление в силу постановления МАРТ № 30 приходится на 18 и 19 апреля, которые являются выходными днями. Кроме того, документом регулируется значительное количество товарных позиций. «В связи с этим полагаем возможным приведение цен в соответствие с требованиями постановления не позднее 22 апреля», — говорится в сообщении.

При этом в МАРТ обратили внимание, что до приведения цен на товары в соответствие с нормами постановления № 30 их рост по отношению к уровню, сложившемуся на 18 апреля, не допускается.

Постановлением МАРТ № 30 введено госрегулирование цен на отдельные социально значимые товары. В перечень товаров, на которые власти будут сдерживать рост цен в течение 90 дней, попали в числе прочего свежая рыба, сливочное, подсолнечное, рапсовое масло, пшеничная мука, яблоки, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), поваренная соль, рис, овсяные хлопья, многие виды хлеба, куриные яйца, чай, кофе, консервы, картофель, репчатый лук, многие молочные продукты, мыло туалетное, спички, прокладки женские, подгузники, туалетную бумагу. Цены на сахар и гречку, напомним, уже регулируются государством.

Власти ввели также ограничения по рентабельности производителей социально значимых товаров. Она не может превышать фактическую рентабельность по товарным позициям, которая была в январе-феврале этого года. В тех случаях, если фактическая рентабельность за этот период составляла меньше 10%, производители могут ее повысить до этой отметки, но не превышать.

Предельная максимальная надбавка импортера на социально значимые товары не сможет превышать 10% (по аналогии с постановлением № 27, которым установили предельную надбавку на маски и антисептики).

При этом предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей и импортеров не могут превышать те показатели, которые прописаны в рекомендациях МАРТ. К примеру, на сливочное и подсолнечное масло — до 20%, пшеничную муку, репчатый лук — до 30%, сахар — до 15%.

Это решение вызвало вопросы у бизнеса. По некоторым прогнозам, «ограничение надбавки импортера на уровне 10% грозит остановить поставки некоторых товаров».