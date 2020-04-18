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Белорусы решили подарить Минздраву калькуляторы

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  • 18.04.2020, 22:36
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Белорусы решили подарить Минздраву калькуляторы

Комик Дмитрий Нарышкин отреагировал на «ребусы» чиновников.

Минздрав Беларуси опубликовал неточные статистические данные, из которых вычислить общее количество подтверждённых случаев невозможно. В ведомстве забыли посчитать пациентов с лёгкой формой коронавирусной инфекции, которые находится на амбулаторном лечении. Или не захотели их посчитать. Или потеряли контроль над ситуацией и не смогли этого сделать, пишет euroradio.fm.

Так или иначе, белорусы решили не строить теорий заговора. Они поняли, что у Минздрава есть какие-то проблемы с подсчетом данных, и предложили всем неравнодушным скинуться чиновникам на калькуляторы! Для этого стендап-комик Дмитрий Нарышкин начал крауд-кампанию на сайте MolaMola.by.

Правда, калькуляторы для чиновников всё же оказались ироничным предлогом. Все вырученные деньги Нарышкин обещает передать проекту bycovid19 — на закупку средств индивидуальной защиты для белорусских медиков.


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