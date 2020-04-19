Минчанин с COVID-19: Я тут второй раз заражусь и никогда в жизни отсюда не выйду 5 19.04.2020, 8:21

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Дмитрий Костюченко

Новое видео от Дмитрия Костюченко, известного из-за шести случаев коронавируса на одну семью.

Появились новые видео от минчанина Дмитрия Костюченко, о котором СМИ уже писали ранее и у которого подтвердили диагноз COVID-19. Сейчас он находится в 6-й городской клинической больнице Минска, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Позвонили четверым моим "сокамерникам", - рассказывает Дмитрий. - У всех четырех коронавирус. Спросили про меня - никто ничего не знает. Короче я тут второй раз заражусь и никогда в жизни отсюда не выйду. Сразу побежали к врачам спрашивать, почему мы узнаем это сами, а не от них. Они говорят: "А нам никто даже не звонил, мы понятия не имеем, кто из вас положительный, кто из вас отрицательный".

Второй день прошу позвать врача – никто не приходит. Дозвонился до Минздрава, рассказал всю ситуацию, они сказали, что сейчас будут чего-нибудь решать, звонить, но я думаю ничего не поменяется, если через час ничего не поменяется - я иду за книгой жалоб.

Врач ко мне пришла, но это ничего не изменило. Она сказала, что поищет еще результаты, но якобы им ничего не приходило, соответственно я забиваю болт на эту идею и жду понедельника. Потому что уйти я отсюда не могу, так как нет официальной бумажки, что я здоров. Если я соберу вещи и начну уходить отсюда, то, наверное, все-таки будет какая-то ответственность за это. Потому что официально я еще пока "коронован".

Спросили у врача, можем ли мы заразиться еще раз после того, как выздоровеем. Она сказала: "Да, такая вероятность есть, вы можете сюда приехать второй раз, после выздоровления. Спросил про тесты: бывают ли они какие-нибудь неправильные. Она сказала: "Тесты тоже не стопроцентно достоверные. Как и в одну сторону, так и в другую. Так что все, что мы тут сдаем, это полная ерунда, и может мы даже тут по ошибке оказались".

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