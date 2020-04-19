закрыть
19 апреля 2020, воскресенье, 8:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Татьяна Северинец: Лукашенко не видит коронавирус, а мы не видим его мозг

  • 19.04.2020, 8:03
  • 1,527
Татьяна Северинец: Лукашенко не видит коронавирус, а мы не видим его мозг
Татьяна Северинец

Во власти находится неадекватный преступник.

Завтра в Беларуси заканчиваются каникулы и дети в разгар эпидемии коронавируса снова идут в школы. «Отмашку» дал сам Лукашенко, который накануне заявил, что «ОРВИ закончилась» и детям пора возвращаться на учебу. Для сравнения: во всех странах-соседках Беларуси введен карантин и дети обучаются дистанционно.

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировала учитель с многолетним стажем, координатор «Белорусской христианской демократии» в Витебске Татьяна Северинец:

- Лукашенко не видит «ОРВИ» (как он лживо называет смертельный коронавирус), а мы не видим его мозг. По всей стране сейчас - огромное количество заболевших. По Витебску была даже официальная информация о сотнях новых зараженных коронавирусом (а на деле - в разы больше). Заражение около сотни человек власти вынуждены были признать даже в маленьких Докшицах (я уже не говорю о скрытых от нас данных).

Когда на этом фоне кто-то говорит, что «вирус закончился» и детям пора в школу, вывод только один: этот человек утратил способность думать.

Министерство образования дало рекомендации, как можно заниматься с детьми по индивидуальным планам. Конечно, на учителей ляжет большая нагрузка, чем в обычное время. Но для того, чтобы сохранить здоровье детей и их родных, нужно потерпеть: осталось всего полтора месяца до конца учебного года.

Из своей учительской практики я помню, что четвертая четверть - это всегда повтор того, что изучалось на протяжении учебного года. Повторить это можно и самостоятельно: все объяснено, новых тем почти нет.

Я знаю, как моя дочь-учительница подходит к решению этой проблемы в течение всего периода эпидемии в Беларуси. У нее учебный процесс идет полным ходом на дистанции. Мои внуки тоже учатся дома. Учитель младшей внучки (она в 4-м классе), скидывает задания через Viber. Она все выполняет, ребенку хватает ума разобраться, ничего тяжелого в этом нет.

Скажу как бывшая учительница и человек, который сейчас находится на самоизоляции: заявление о том, что детям нужно идти в школу, потому что «опасность миновала», когда она наоборот в разгаре - это преступление, а во власти – неадекватный человек.

Для него не существует детей, кроме собственных. Мы, учителя, знаем, как все школьные программы переформатировались «под Колю». «Посчастливилось» нашим детям жить в то время, когда он родился и рос.

- Лукашенко также не отменяет парад, хотя уже известно о заражениях COVID-19 в армии, среди тех солдат, которых сгоняют на репетиции. Зачем властям нужно устраивать это зрелище?

- У меня была короткая переписка с Министерством обороны, после того как в «Белорусской военной газете» вышла предательская статья о Куропатах. Я задала вопрос: как такое может печататься в газете вашего ведомства? В ответе написали, что «каждый может иметь свою точку зрения». Я им написала следующее письмо, в котором отметила, что если вы публикуете такие пасквили, то неудивительно, что ваш министр отдает приказ о параде во время эпидемии. Мне ответили, что они будут исполнять все приказы начальства и «главнокомандующего». А это означает - и приказ заражать молодых солдат смертельно опасным вирусом.

Субботники, парады, футболы – это все различные формы издевательства Лукашенко над людьми. Эта эпидемия показала, насколько по-разному относятся к белорусам власть и ее оппоненты. Лидерами оппозиции было введено такое понятие, как Народный карантин, чтобы люди могли пойти на самоизоляцию. Если вы сами себе дороги, воспользуйтесь этими рекомендациями. Подумайте о том, любой выход на улицу может стать причиной, из-за которой вы заболеете.

На днях в Витебске похоронили правозащитника Александра Микулина - в закрытом гробу и очень быстро, без разрешения на прощание. Это был молодой человек, которого я знала лично. Я уже не говорю про огромное число остальных, кто ушел в другой мир из-за этой эпидемии. А Лукашенко продолжает говорить, что у нас «от коронавируса никто не умер».

- Вместо того, чтобы вводить карантин, власти призывают идти всех на субботники. Чем это может закончиться?

- Я знаю, что народ закипает от такого неуважения к людям. Белорусам четко дали понять, что их жизнь ничего не стоит в глазах человека, который возомнил себя верховным правителем и тешит собственное эго. Над ним уже смеется весь мир - пора и нам перестать терпеть это недоразумение. Думаю, что основная масса граждан Беларуси уже сделала выводы.

Надеюсь, это будут последние решения Лукашенко, и вскоре после эпидемии наступит развязка.

- Сегодня - Пасха. Православная церковь призвала: оставайтесь дома, жизни людей дороже. Лукашенко заявляет: я буду в храме, идите и ставьте свечи.

- Это выглядит как то, что власти сознательно заражают население нашей страны коронавирусом. Лукашенко сам себе что-то придумал и забыл, что на него ляжет груз ответственности за потерянные здоровье и жизни каждого жителя Беларуси.

Я не умею проклинать, но, возможно, испытание падет и на его семью - чтобы он сам на себе почувствовал, что этот день может быть последним в его жизни, как у тех людей, которых он осуждает на смерть. То что происходит в стране - это смертный приговор, который Лукашенко выписывает всем, ведь умирают не только пожилые люди.

Мы с мужем на Пасху, конечно, остаемся дома. Я отвечаю не только за себя, но и за супруга, который находится в первой группе риска. В этом году Пасху мы празднуем без гостей, сами себе устраиваем небольшой праздник, радуемся Воскресенью Христа.


популярное за неделю

Мнение

Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники
Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников
Типичный полицай
Типичный полицай Ирина Халип
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса Павол Демеш, Мирослав Чаплович