Татьяна Северинец: Лукашенко не видит коронавирус, а мы не видим его мозг 19.04.2020, 8:03

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Татьяна Северинец

Во власти находится неадекватный преступник.

Завтра в Беларуси заканчиваются каникулы и дети в разгар эпидемии коронавируса снова идут в школы. «Отмашку» дал сам Лукашенко, который накануне заявил, что «ОРВИ закончилась» и детям пора возвращаться на учебу. Для сравнения: во всех странах-соседках Беларуси введен карантин и дети обучаются дистанционно.

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировала учитель с многолетним стажем, координатор «Белорусской христианской демократии» в Витебске Татьяна Северинец:

- Лукашенко не видит «ОРВИ» (как он лживо называет смертельный коронавирус), а мы не видим его мозг. По всей стране сейчас - огромное количество заболевших. По Витебску была даже официальная информация о сотнях новых зараженных коронавирусом (а на деле - в разы больше). Заражение около сотни человек власти вынуждены были признать даже в маленьких Докшицах (я уже не говорю о скрытых от нас данных).

Когда на этом фоне кто-то говорит, что «вирус закончился» и детям пора в школу, вывод только один: этот человек утратил способность думать.

Министерство образования дало рекомендации, как можно заниматься с детьми по индивидуальным планам. Конечно, на учителей ляжет большая нагрузка, чем в обычное время. Но для того, чтобы сохранить здоровье детей и их родных, нужно потерпеть: осталось всего полтора месяца до конца учебного года.

Из своей учительской практики я помню, что четвертая четверть - это всегда повтор того, что изучалось на протяжении учебного года. Повторить это можно и самостоятельно: все объяснено, новых тем почти нет.

Я знаю, как моя дочь-учительница подходит к решению этой проблемы в течение всего периода эпидемии в Беларуси. У нее учебный процесс идет полным ходом на дистанции. Мои внуки тоже учатся дома. Учитель младшей внучки (она в 4-м классе), скидывает задания через Viber. Она все выполняет, ребенку хватает ума разобраться, ничего тяжелого в этом нет.

Скажу как бывшая учительница и человек, который сейчас находится на самоизоляции: заявление о том, что детям нужно идти в школу, потому что «опасность миновала», когда она наоборот в разгаре - это преступление, а во власти – неадекватный человек.

Для него не существует детей, кроме собственных. Мы, учителя, знаем, как все школьные программы переформатировались «под Колю». «Посчастливилось» нашим детям жить в то время, когда он родился и рос.

- Лукашенко также не отменяет парад, хотя уже известно о заражениях COVID-19 в армии, среди тех солдат, которых сгоняют на репетиции. Зачем властям нужно устраивать это зрелище?

- У меня была короткая переписка с Министерством обороны, после того как в «Белорусской военной газете» вышла предательская статья о Куропатах. Я задала вопрос: как такое может печататься в газете вашего ведомства? В ответе написали, что «каждый может иметь свою точку зрения». Я им написала следующее письмо, в котором отметила, что если вы публикуете такие пасквили, то неудивительно, что ваш министр отдает приказ о параде во время эпидемии. Мне ответили, что они будут исполнять все приказы начальства и «главнокомандующего». А это означает - и приказ заражать молодых солдат смертельно опасным вирусом.

Субботники, парады, футболы – это все различные формы издевательства Лукашенко над людьми. Эта эпидемия показала, насколько по-разному относятся к белорусам власть и ее оппоненты. Лидерами оппозиции было введено такое понятие, как Народный карантин, чтобы люди могли пойти на самоизоляцию. Если вы сами себе дороги, воспользуйтесь этими рекомендациями. Подумайте о том, любой выход на улицу может стать причиной, из-за которой вы заболеете.

На днях в Витебске похоронили правозащитника Александра Микулина - в закрытом гробу и очень быстро, без разрешения на прощание. Это был молодой человек, которого я знала лично. Я уже не говорю про огромное число остальных, кто ушел в другой мир из-за этой эпидемии. А Лукашенко продолжает говорить, что у нас «от коронавируса никто не умер».

- Вместо того, чтобы вводить карантин, власти призывают идти всех на субботники. Чем это может закончиться?

- Я знаю, что народ закипает от такого неуважения к людям. Белорусам четко дали понять, что их жизнь ничего не стоит в глазах человека, который возомнил себя верховным правителем и тешит собственное эго. Над ним уже смеется весь мир - пора и нам перестать терпеть это недоразумение. Думаю, что основная масса граждан Беларуси уже сделала выводы.

Надеюсь, это будут последние решения Лукашенко, и вскоре после эпидемии наступит развязка.

- Сегодня - Пасха. Православная церковь призвала: оставайтесь дома, жизни людей дороже. Лукашенко заявляет: я буду в храме, идите и ставьте свечи.

- Это выглядит как то, что власти сознательно заражают население нашей страны коронавирусом. Лукашенко сам себе что-то придумал и забыл, что на него ляжет груз ответственности за потерянные здоровье и жизни каждого жителя Беларуси.

Я не умею проклинать, но, возможно, испытание падет и на его семью - чтобы он сам на себе почувствовал, что этот день может быть последним в его жизни, как у тех людей, которых он осуждает на смерть. То что происходит в стране - это смертный приговор, который Лукашенко выписывает всем, ведь умирают не только пожилые люди.

Мы с мужем на Пасху, конечно, остаемся дома. Я отвечаю не только за себя, но и за супруга, который находится в первой группе риска. В этом году Пасху мы празднуем без гостей, сами себе устраиваем небольшой праздник, радуемся Воскресенью Христа.