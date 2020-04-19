закрыть
19 апреля 2020, воскресенье, 8:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Число умерших от коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек

  • 19.04.2020, 8:16
Число умерших от коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек
Фото: REUTERS / David Ryder

Больше всего жертв зарегистрировано в США.

Число жертв коронавируса в мире превысило 160,7 тыс. человек. Это следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.

По количеству умерших от заболевания лидируют США — 38,9 тыс. человек. Из них 13,1 тыс. скончались в городе Нью-Йорке, ставшим очагом распространения коронавируса в стране. На втором месте по числу жертв находится Италия — 23,2 тыс. человек, следом за ней идет Испания с 20,6 тыс. умерших.

США лидируют и по количеству заразившихся: в них зарегистрировано почти 735 тыс. случаев заболевания. Это больше, чем в Испании (194,4 тыс.), Италии (175,9 тыс.), Франции (152,9 тыс.) и Германии (143,7 тыс.) вместе взятых. Именно в таком порядке европейские страны расположились следом за США по числу подтвержденных случаев заражения.


популярное за неделю

Мнение

Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники
Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников
Типичный полицай
Типичный полицай Ирина Халип
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса Павол Демеш, Мирослав Чаплович