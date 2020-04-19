«Вообще ничего не помогает!»: исповедь переболевшего коронавирусом 10 19.04.2020, 8:30

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Первокурсник из магистратуры российского института рассказал, как болезнь поражает молодых.

Пандемий, подобных по тяжести последствий нынешней, мир не знал давно. О своих ощущениях, первых симптомах и ходе этого страшного заболевания «МК» рассказал один из излечившихся от коронавируса в Москве, первокурсник магистратуры факультета «Бурение» Московского геологоразведочного института Анар Гусейнов.

- Анар, вы наверняка болели гриппом и раньше. Есть какие-то особенности у коронавируса?

- В первый раз со мной такое было, чтобы температура не сбивалась от жаропонижающих средств, а только росла. Вообще ничего не помогает! И еще запахов совсем не чувствуешь – как отрезало. И шея почему-то очень болела — не горло, а именно шея.

- Как думаете, где могли заразиться?

- Скорее всего, в метро. Маску-то я не носил, думал, что лучше уж переболеть, чем бояться неизвестно сколько, пока эпидемия не закончится.

- Когда заболели?

- Впервые почувствовал себя плохо 16 марта. Появилась слабость, ломота во всем теле, поднялась температура, хотя сначала и не очень высоко, до 37,5 градусов. Из-за этого поначалу я лечился сам: пил чай с лимоном, много воды. Но становилось не лучше, а только хуже. Меня бил озноб, температура все поднималась, и 19 марта утром, когда она подскочила до 38,5 градусов и мне стало совсем плохо, я позвонил в скорую помощь.

- Они быстро приехали?

- Да. Но врачи только сделали анализ: взяли мазок изо рта и ноздри, а сразу забирать меня не стали. А 22-го позвонили и сказали: результат по коронавирусу положительный, скоро приедут меня забрать. Я, пока они ехали, собрался — взял кое-что из вещей, книги и тетрадки, чтобы в больнице и для души почитать, и английским позаниматься. Приехала скорая — врачи все в защитных костюмах, в масках, прямо как в кино. Народ в общежитии МГРИ просто прилип к окнам посмотреть, как меня с чемоданчиком уводят. Кстати, после этого в общежитии закрыли на карантин сразу два этажа, но, вроде, к счастью, больше никто не заболел.

- Вас повезли в Коммунарку?

- Нет, в больницу в Царицыно, где до эпидемии занимались больными с ДЦП, а сейчас стали размещать заболевших коронавирусом. Правда, как я узнал позже, это только для тех, кто болеет в легкой форме. Но все равно продержали меня там 14 дней, до 4 апреля. И выпустили только после того, как сделали 4 теста и убедились, что инфекции больше нет.

- А как лечили?

- Мне еще в скорой стало совсем плохо, и когда я сказал об этом врачам, мне сразу сделали укол и дали таблетку парацетамола. А вообще нас зря лекарствами в больнице не пичкали — да от гриппа, вроде, и лекарств-то и нету. Но врачи очень внимательно следили за нашим состоянием. Постоянно брали мазки, осматривали нас, несколько раз в день мерили температуру – сестры обычными градусниками, а врачи — дистанционно. И у кого повышалась — тут же вызывали скорую и отправляли в Коммунарку. В моей палате, например, нас было четверо, и один мужчина жаловался, что очень плохо себя чувствует, сильно кашляет, что у него высокая температура, а раньше к тому же он переболел гепатитом. Его тут же увезли на скорой.

- Много вас было в больнице?

- Больница большая — три этажа, и все отданы под заболевших коронавирусом. Значит, нас там, наверное, было человек двести. - Говорят, коронавирус страшен еще и своими осложнениями.