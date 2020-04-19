Выявлен новый редкий симптом коронавируса 7 19.04.2020, 8:34

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Его обнаружили специалисты Йельского университета.

Покраснение глаз у человека может свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции. Об этом заявил специалист Йельского университета Винсенте Диаз (Vicente Diaz), пишет Mirror (перевод - lenta.ru).

По его словам, новый симптом является крайне редким, и процент его выявления очень низок. Врач обратил внимание на то, что коронавирус может быть подтвержден только в том случае, если помимо покраснения глаз присутствуют другие симптомы или лихорадка.

Диаз подчеркнул, что подобное явление также может быть признаком обычного конъюнктивита, вызванного, к примеру, аллергией.

16 апреля доктора из Италии и Испании сообщили, что сыпь на ногах больных COVID-19 пациентов может быть одним из симптомов новой коронавирусной инфекции. Врачи пришли к такому заключению, проанализировав аналогичные случаи. На данный момент у каждого пятого зараженного итальянца, находящегося в больнице, обнаружен кожный недуг.