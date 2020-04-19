Вирус против Путина 14 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

19.04.2020, 9:08

6,387

Фото: Shutterstock

И как теперь Кремлю со всем этим жить?

После множества заявлений о том, что отложить или перенести парад 9 мая невозможно ни при каких обстоятельствах, и, вероятно, после долгих колебаний, Путин все-таки принял решение отменить все массовые мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы. Точнее, не совсем отменить, а перенести их с 9 мая на неопределенный пока срок из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом он и заявил 16 апреля в ходе онлайн-совещания Совета безопасности РФ: "Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые должны были запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы".

Это решение стало ответом на обращение к Путину президента Российской ассоциации героев Владимира Шаманова, председателя Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил Владимира Епифанова и главы Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктора Ермакова с просьбой перенести парад в связи с эпидемиологической ситуацией: "Просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада на другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников".

Нетрудно догадаться, что Шаманов, Епифанов и Ермаков никогда и ни при каких обстоятельствах не выступили бы с таким обращением по собственной инициативе. Очевидно, что им позвонили и попросили взять на себя роль народа, обращающегося к Путину с просьбой, которую тот, держа руку на народном пульсе, не замедлил исполнить - ну, раз уважаемые люди так просят.

Иными словами, решение по факту принадлежало Путину и только ему. Впрочем, по столь важному вопросу иначе и быть не могло. Причины его понятны: прикинув отрицательный эффект, когда на участников парадов навалится коронавирусный мор, - а то, что заболеют именно участники и зрители, скрыть будет невозможно, - Путин предпочел пойти на меньшие издержки и немного отступить, сражаясь с вирусным Чужим. Тем более что ситуация с COVID-19 в Москве сейчас и без того катастрофическая. Больницы не справляются, скорые стоят в очереди по нескольку часов, чтобы сдать очередного больного в приемный покой. Только официально по состоянию на 16 апреля было зафиксировано 16 146 заболевших. А поскольку это число умножается на российскую неорганизованность и бюрократическую неповоротливость, к тому же и данные о заболевших явно неполны и занижены, то ситуация в Москве сегодня на порядок хуже, чем даже в Ухани в момент пика эпидемии.

Что же до альтернативных вариантов, то есть еще шансы провести парад 24 июня - именно тогда, когда прошел парад Победы в 1945 г. Правда, решение об этом, с учетом возобновления репетиций, придется принимать не позднее конца мая - начала июня, но, если пик заболеваний к тому времени будет пройден, то, возможно, в Кремле на такой шаг и рискнут. А возможно, и нет - ведь фишка парада была в том, чтобы затащить на трибуны как можно больше зарубежных гостей, которые и 24 явно еще не приедут. Некоторая надежда в плане их приезда есть только на 3 сентября, но это, конечно, будет уже не совсем то, что Кремлю действительно нужно. Ведь, с точки зрения пропаганды, окончание Второй мировой войны в сентябре - это совсем не окончание Великой Отечественной войны в мае! Для Кремля же очень важно не смешивать эти две войны, держа их в сознании россиян как нечто более или менее отдельное.

Еще на отмену парада здесь сработал фактор Пасхи. Кремль видит в истово-православных одну из своих опор, и выкашивать их вспышкой коронавируса вовсе не в его интересах. Поэтому в России РПЦ - правда, только после беседы с патриархом Кириллом в Кремле, - издала специальный циркуляр с рекомендацией воздержаться от массовых мероприятий в период пасхальных праздников и проводить богослужения только с участием духовенства и приходских сотрудников, одновременно разъясняя прихожанам заявление Кирилла о необходимости добровольного затвора. Но даже такой циркуляр вызвал ропот в церковной среде.

И еще: этот циркуляр касается только приходов внутри России. В Украине же РПЦ, действующая под фальшивой маркой "УПЦ", - не существующей с канонической точки зрения организации, - напротив, всеми силами стремится обеспечить на Пасху наибольшую явку в храмы. Путин явно планирует устроить нам послепасхальный коронавирусный геноцид. Впрочем, российские диверсии против Украины - отдельная тема.

А в России, призывая верующих не ходить в храмы и молиться дома, было бы политически неверно не отменить также и парады "Великой Победы". Тем более по просьбам ветеранов.

Но тут возникает вопрос: как будет теперь выруливать российская пропаганда, поддерживая нужный градус победобесия, несмотря на отмену парада? Потому, что победобесие сегодня - одна из важнейших, и, к слову, последних скреп, всё ещё удерживающих Россию от распада.

К слову, факт отказа Путина от проведения парада 9 мая ясно говорит о том, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России более чем серьезна. Это, впрочем, и так видно: ситуация балансирует буквально на грани обвальной потери управления регионами. Ясно, что тут работает не только сам коронавирус, сколько страх перед ним, обостряющий накопившиеся противоречия между столицей и провинциями, ясно и то, что проблема эта не только российская, но именно для обветшавшей России она наиболее неприятна.

Надо сказать, что вариантов парирования вирусу у Путина немного. По сути, их только два - основных.

Первый. Превратить отложенный парад также и в парад победы над пандемией, совершенной российскими медиками под мудрым руководством президента Вэ-Вэ-Путина. Естественно, надо готовить к маршу колонны эпидемиологов в белых халатах и готовить почву для восприятия этих колонн, рисуя очередных 28 героев - на сей раз врачей и медсестер, уничтоживших орды коронавирусов и щедро награждая непричастных. Возможно, будет принят и какой-то пафосный указ, к примеру, о приравнивании врачей, работавших в очаге заражения - да-да, в Италии, к примеру - ну, не в Москве же, в самом деле - к участникам боевых действий. А итальянская тема будет щедро обыграна под лозунгом "Россия опять спасла Европу".

Вариант неплохой и вполне реальный, но он может сработать только на спаде эпидемии. Потому что если следом за парадами последует новая вспышка, которую не удастся скрыть, то весь эффект будет насмарку. И ещё, до парадов надо дожить, удерживая ситуацию под контролем. То есть средство получается, может быть, и хорошим - но очень уж оттянутым во времени.

Вариант второй - виртуальный. К примеру, - и это более чем вероятно, - появление новой компьютерной игры "Парад Победы" с выходом релиза прямо к 9 мая, по образцу Word of Tanks, Warships, Warcraft, Warplanes. Отчего бы не появиться и World of Parades? Создай и проведи собственный парад: состав колонн, их маршруты, воздушная, наземная и флотская составляющие, организация движения зрителей, состав гостей на трибуне. Это, к слову покажет и то, как непросто организовать такие мероприятия. Пари держу, что такая игра уже в работе.

Еще будут разные победобесные развлечения уже по мелочи. Вот в Москве, в отместку за демонтаж в Праге памятника маршалу Коневу, собрались переименовать станцию метро "Пражская" в "Маршала Конева". Возможно, даже вытребуют из Праги снятый памятник и водрузят его где-то поблизости. Или изготовят копию. Но это будет уже ближе к маю, чтобы организовать открытие прямо 9-го. Несколько десятков таких мероприятий до известной степени заменят Парад Победы в телевизоре. Неравноценная, конечно, замена, но хоть что-то.

Не исключен, к слову и воздушный парад.

Что важно для Украины в этой ситуации? Прежде всего, не соучаствовать в этом действе никак, ни прямо ни косвенно. Не ездить по гостевым приглашениям - но тут, к сожалению, не получится соблюсти отстраненность. Специфические депутаты ВР от специфических партий поедут в Москву по первому же свистку из Кремля. Не распространять игру "в парадики", когда она выйдет - а она наверняка уже на выходе. И, самое главное, не допустить постпасхального короноцида, который нам приготовили в Кремле.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»