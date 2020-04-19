Главврач пинской больницы ушел с должности после скандала с заражением ВИЧ годовалой девочки 9 19.04.2020, 9:16

6,594

Медик написал заявление об увольнении.

Николай Телятицкий больше не является главным врачом УЗ «Пинская детская больница», сообщает «Медиа-Полесье». В нынешнем году, напомним, детская больница под руководством Телятицкого оказалась в центре скандала с заражением годовалой девочки ВИЧ-инфекцией.

Уход Телятицкого с должности главврача подтвердил главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Киктенко. По его словам, Николай Телятицкий написал заявление об увольнении. Покинул пост с 15 апреля. Сейчас, как и прежде, работает врачом-хирургом в Пинской центральной больнице.

Обязанности главного врача Пинской детской больницы исполняет Александр Сачковский.

В 2020 году детская больница под руководством Телятицкого оказалась в центре скандала с заражением годовалой пинчанки ВИЧ-инфекцией.