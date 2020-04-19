Областной кардиологический центр стал новым очагом коронавируса в Гродно

Областной кардиологический центр стал новым очагом коронавируса в Гродно1
- 19.04.2020, 9:37
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Заразиться могла вся смена, которая работала 17 апреля.
Новый очаг коронавируса в Гродно - областной клинический кардиологический центр, расположенный на улице Болдина. Об этом телеграм-каналу «Баста» сообщают жители областного центра.
«В кардиоцентре на улице Болдина позавчера обнаружили коронавирус. Вся смена, которая работала 17 апреля (врачи, медсестры и прочий персонал), осталась дома. Им сказали никуда не выходить. К ним приезжали уже на дом «космонавты» из санэпидемстанции», - пишет читатель.
Один из сотрудников Гродненского областного кардиологического центра сообщил «Басте», что коронавирус был обнаружен у одного из пациентов учреждения.
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