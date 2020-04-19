В Лунинце скрывают статистику по COVID-19: что узнали журналисты 8 19.04.2020, 9:56

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Лунинецкий район стал эпицентром заражения коронавирусом.

Статистика по коронавирусу в одном из наиболее неблагоприятных районов Беларуси – за семью печатями.

Корреспондент «Медиа-Полесья» связался накануне с областным центром гигиены и эпидемиологии. Здесь предложили подать письменный запрос. При этом предупредили — предусмотренный для ответа законодательством срок — 14 дней. Учитывая ситуацию, пообещали ответить раньше.

Обратимся к имеющимся данным. На 17 апреля в Брестской области, как озвучил министр здравоохранения Владимир Караник, было зарегистрировано 112 случаев COVID-19. Ещё одна цифра: на 16 апреля в Бресте было 18 случаев заражения коронавирусом, сообщил на пресс-конференции председатель Брестского горисполкома Алесандр Рогачук.

Неделей раньше, когда в Бресте было 6 больных коронавирусом, в Лунинецком районе их насчитывалось 26. Регистрировались единичные случаи заражения в Столинском и других районах. Не было ни одного случая на Пинщине.

На днях ситуацию в Лунинецкой ЦРБ изучали представители Минздрава, сообщили «Медиа-Полесью» сами медики.

Пациентка Лунинецкой ЦРБ, которой поставлена пневмония, рассказала, что лежит сейчас в хирургическом отделении. Отделение перегружено, в палатах доставляются дополнительные койки. По её словам, частично перепрофилированы и другие отделения.

Другая женщина, которая проходит лечение в инфекционном отделении сообщает: «В палате нас 5 человек, у всех пневмония».

До больницы женщина 2 недели лежала с температурой дома. «Почувствовала себя плохо 28 марта, вызвала скорую. Оператор спросила: «Вы что, хотите, чтоб мы к вам приехали?» и предложила выпить антигрипин, сказала, что ей помогает.

По словам пациентки из инфекции, отделение заполнено. Лежат здесь и работник сферы торговли, и медработник, и священнослужитель… Женщина очень похвалила врача: «Наталья Леонидовна Олешкевич очень внимательная и доброжелательная».

Также поступила информация о том, что 17 апреля в д. Ракитно похоронили семейную пару – супруги преклонного возраста умерли в одни сутки: жена в больнице, муж дома. Сын и дочь не смогли присутствовать на похоронах – они находятся на лечении в Лунинецкой ЦРБ.

Как мы сообщали ранее, Пинский райисполком рекомендовал землякам не посещать в праздники Лунинецкий район и усилил посты на въезде в город.