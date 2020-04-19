Трамп пригрозил Китаю серьезными последствиями из-за пандемии COVID-19 14 19.04.2020, 10:13

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Пекин должен понести ответственность, если намерено скрывал факты о новом вирусе.

Китайские власти должны "понести ответственность", если выяснится, что Пекин "сознательно" скрывал данные о коронавирусе, заявил в субботу, 18 апреля, президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом Доме, передает dw.com.

По его словам, новый опасный вирус можно было остановить в Китае еще до начала пандемии, но теперь из-за него страдает весь мир. Он подчеркнул, что иногда случаются и ошибки, с которыми ничего не поделаешь, главное, по мнению Трампа, чтобы они не были сознательными. С какими последствиями со стороны Вашингтона может столкнуться Пекин, глава Белого дома не уточнил.

Трамп считает, что отношения между двумя странами были конструктивными, пока КНР "не сделала это". Он напомнил, что Китай и США в январе подписали соглашение о первой фазе урегулирования торговых споров, которые велись на протяжении двух лет.

Вашингтон снизил ряд пошлин на товары из Китая, а Пекин обязался закупать американские товары, включая сельскохозяйственную продукцию.

"Все зависит от того, было ли случившееся с коронавирусом ошибкой, вышедшей из под контроля, или же это было сделано сознательно", - приводит слова Трампа агентство Reuters.

Администрация американского президента также не исключает версию, что новый коронавирус мог быть случайно распространен из лаборатории в Ухани. Соответствующая информация была обнародована телеканалом Fox News, который публично поддерживает республиканцев и который ранее в американских СМИ называли одним из любимых каналов Трампа. Однако китайские власти эту версию отрицают и говорят, что у нее нет научной основы. Под сомнение Трамп ставит и официальную статистику смертности в КНР, считая предоставленные цифры заниженными.