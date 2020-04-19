«Вера укрепит вашу надежду и решимость»: Майк Помпео поздравил православных христиан с Пасхой 3 19.04.2020, 10:30

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Поздравления были отправлены от имени главы Госдепартамента и его супруги.

Госсекретарь США Майк Помпео направил поздравление всем православным христианам, отмечающим в эти выходные праздник Пасхи - Воскресения Христа, сообщает «Голос Америки».

«Посылаем вам пасхальные поздравления и желаем радости в это благословенное время года. Хотя церкви по всему миру недавно опустели, вера наполняет мир каждый день», - говорится в поздравлении от лица Майка Помпео и его супруги Сьюзен.

«Пусть ваша вера укрепит вашу надежду, а также вашу решимость во время нашей борьбы с пандемией COVID-19, от которой страдает весь мир, вне зависимости от этнической принадлежности, расы или религии», - добавляет Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что США будут «неустанно работать с мировым сообществом, чтобы избавить мир от этой эпидемии».