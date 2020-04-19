Первый пост Джонни Деппа в Instagram собрал более миллиона лайков 1 19.04.2020, 10:35

2,250

Джонни Депп

Позже артист выложил видео, в котором объяснил, почему он решил появиться в социальных сетях.

Голливудский актер Джонни Депп зарегистрировался в Instagram и за сутки набрал сразу 2 млн подписчиков.

«Всем привет. Я снимаю для вас кое-что интересное. Дайте мне минуту», — подписал актер свое первое фото в Instagram. Пост Деппа получил более 1,2 млн лайков. 88,5 тысяч подписчиков оставили комментарии под публикацией.

Позже артист выложил видео, в котором объяснил, почему он решил появиться в Instagram. Он заявил, что сделать это его заставила пандемия коронавирусной инфекции. «Настало время начать диалог, поскольку угроза этого невидимого врага уже привела к трагедии и нанесла огромный урон жизни людей», — отметил актер.

Ранее Депп не был участником ни одной соцсети.