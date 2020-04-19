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В Беларуси поменялась цена на автомобильное топливо

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  • 19.04.2020, 10:55
  • 3,005
В Беларуси поменялась цена на автомобильное топливо

Снова на копейку.

Концерн "Белнефтехим" сообщил о новых ценах на топливо.

- С 19 апреля 2020 года на автозаправочных станциях Республики Беларусь цена на автобензин АИ-92-К5-Евро составит 1,71 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,81 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,03 руб., дизельное топливо – 1,81 руб, - сообщается на сайте Белнефтехима.

Это изменение цен на автомобильное топливо - уже одиннадцатое по счету с начала 2020-го года. Каждый раз стоимость меняется на одну копейку. Сразу стоимость увеличивалась, теперь стала уменьшатся. Прошлое изменение цен на бензин произошло 12 апреля. Тогда стоимость, как и сейчас, уменьшилась на одну копейку.

В 2018 и 2019 году стоимость бензина менялась 27-28 раз.


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