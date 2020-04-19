СМИ: Первый католический святой Китая был распят в Ухане 5 19.04.2020, 11:10

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Французский профессор рассказал неожиданную историю.

Первый католический святой Китая – Жан-Габриэль Пербуар (1802-1840) принял мученическую смерть в Ухане – первом эпицентре пандемии коронавируса, сообщает агенство CNA (краткий перевод на белорусский опубликовал сайт catholic.by).

Агентство CNA поговорило c Энтони Кларком, профессором истории, который провел некоторое время в Китае, изучая жизнь св. Жана-Габриэля и другого святого – Франсуа-Режи Кле (1748-1820) , который также проповедовал христианство в Китае, за что принял мученическую смерть.

По мнению проф. Кларка, этим святым следует молиться о заступничестве во время пандемии коронавируса. «И св. Пербуар, и св. Кле были задушены, то есть они умерли, будучи лишены возможности дышать, – говорит Кларк. – Они – самые подходящие заступники, помогающие от этой болезни».

Жан-Габриэль Пербуар родился в крестьянской семье на юго-западе Франции. В 16 лет он вступил в миссионерское общество Конгрегация миссий (лазаристов), после чего принял монашеские обеты, учился и преподавал в семинарии, был рукоположен во священника. В 1835 году отправился на миссию в Китай. Сначала Пербуар провел два года в Макао, где изучал китайский язык, зачем начал проповедовать в провинциях Хэнань и Хубэй. В 1839 он был арестован и подвергнут пыткам, 16 сентября 1840 казнен – его распяли на кресте и задушили. Жан-Габриэль Пербуар был беатифицирован Папой Львом XIII в 1889, а в 1996 Папа Иоанн Павел II прославил его в лике святых. Франсуа-Режи Кле был канонизирован в 2000 году вместе со 120 другими китайскими мучениками.

Ухань, сегодня известный на весь мир как город, где началась пандемия COVID-19, когда-то был центром католической миссии в Китае. Миссионеры открыли в городе несколько больниц, на месте которых до сих пор действуют медицинские учреждения. Так, рядом с центральной больницей Уханя установлен памятник монс. Эустакио Дзаноли – епископу, основавшему больницу на этом месте в 1880 году. Еще одна больница в Ухане была открыта францисканцами и раньше носила имя о. Мэи Жанчуня – под таким именем в Китае был известен итальянский миссионер Паскуале Ангелико Мелотто, убитый в 1923. Клирика похитили ради выкупа, а затем выстрелили ему в живот отравленной пулей. Перед смертью о. Мэи Жанчунь сказал, что был счастлив посвятить свою жизнь китайцам и с радостью умирает за них. Названная в его честь больница находилась под управлением францисканских монахинь до 1952 года, когда из Китая были высланы все католические миссионеры.

«Католическая община Уханя сильно пострадала при Мао в эпоху культурной революции, – рассказывает проф. Кларк. – Во время гонений католики спрятали надгробные камни св. Пербуара и св. Кле. Когда я был в Ухане, я посетил семинарию, где эти камни выставлены для поклонения». Останки обоих мучеников был вывезены во Францию и захоронены в часовне св. Викентия де Поля – основателя Конгрегации миссий.