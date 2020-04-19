Гомельские власти запаниковали из-за видео о Лукашенко 10 19.04.2020, 11:18

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Работник завода «Гомсельмаш» всполошил местных судей.

Сотрудники милиции Железнодорожного района Гомеля продолжают обвинять гомельчанина Игоря Мозейко в «распространении экстремистских материалов». Против его составлен и передан в суд для рассмотрения административный протокол по ч.2 ст. 17.11 КоАП (распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов), сообщает «Гомельская весна».

Об этом молодой человек, работающий на заводе «Гомсельмаш» электромонтером сообщил 18 апреля на приеме у гомельского правозащитника Леонида Судаленко. О том, что материал включен в республиканский список экстремистских материалов, он узнал, когда им заинтересовалась милиция.

«Игорь Мозейко на своей страничке соцсети «Вконтакте» в неустановленное время и в неустановленном месте разместил и хранил в открытом доступе инфопродукцию-фильм «Лукашенко. Уголовные материалы», включенный решением суда Центрального района Минска в республиканский список «экстремистских материалов» - говорится в административном протоколе.

По словам Леонида Судаленко, молодой человек свою вину в распространении видео о Лукашенко не отрицает.

Юрист подчеркнул, что право на распространение информации не является абсолютным и может подлежать определенным ограничениям. По белорусским законам сам факт размещения в сети материалов, включенных в республиканский экстремистский список, образует состав правонарушения, причем вне зависимости от его целей.

«Свобода выражения мнений является фундаментальным правом, в том числе и в отношении той информации, которая шокирует, оскорбляет или вызывает обеспокоенность. Европейские стандарты этого права требуют каждый раз доказать необходимость и соразмерность его ограничения. Мы будет требовать это в суде», - отметил правозащитник.

Правозащитник также напомнил, что в настоящее время в Комитете ООН по правам человека находится на рассмотрении аналогичная жалоба другого гомельчанина Павла Каторжевского, которого суд также оштрафовал за лайк в сети «экстремистских материалов».

Эта уже повторая попытка со стороны милиции предъявить гомельчанину обвинения в суде. 31 марта судья суда Железнодорожного района Гомеля Евгений Шершнев вернул аналогичный протокол по обвинению Игоря Мозейко в «экстремизме» для устранения недостатков.