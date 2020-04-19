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«Вы – наши герои!»: белорусы благодарят медработников

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  • 19.04.2020, 11:37
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«Вы – наши герои!»: белорусы благодарят медработников
ФОТО: REUTERS

Особенно трогательно выглядят рисунки и письма детей.

Белорусы благодарят медицинских работников за их борьбу с распространением эпидемии коронавируса. Отзывы граждан страны, фотографии и детские рисунки опубликованы на сайте «Спасибо, доктор».

Приведем несколько писем с благодарностью врачам:

«В это сложное время именно врачи и медицинские работники примут на себя основной удар надвигающейся эпидемии, будут работать круглосуточно, падать от усталости, чтобы спасти наши жизни. Спасибо большое вам», - пишет Александр из Ивацевичей.

«Огромное спасибо, что в столь сложное время помогаете и спасаете жизни людей. Вы – наши герои!» - пишет Стася из Хотимска.

«Хотелось бы пожелать медикам, которые уже отстояли на передовой, которые еще борются с заразой, здоровья и терпения. Сейчас армия медицины по настоящему воспринимается как армия. Спасибо вам за то что вы есть, на вас вся надежда», - пишет Инна из Гродно.


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